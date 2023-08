Jojo Todynho se derrete pelo irmão de Rodrigo Faro: ‘Muito especial para mim’

Vista como barraqueira por alguns internautas, Jojo Todynho voltou a mostrar que é todo coração. Ao voltar para o trabalho e às redes sociais, a famosa aproveitou, depois da gravação do TVZ (Multishow), e falou sobre Danilo Faro, irmão do apresentador Rodrigo Faro, contratado da Record TV.

“Eu queria falar de uma pessoa que é muito especial para mim, o Danilo Faro. Ele é uma pessoa ímpar, é um homem de caráter. Quero te desejar coisas maravilhosas, sou muito grata e muito feliz de caminhar ao seu lado”, começou ela.

Para quem não sabe, Jojo Todynho faz parte do escritório do empresário artístico do irmão de Rodrigo Faro e ambos trabalham juntos há algum tempo: “Você é uma pessoa de luz, que me ajudou muito e que tirou o tampão dos meus olhos para muita coisa”, destacou ela.

Danilo Faro já deu presente caro para Jojo Todynho: Gastou mais de R$ 11 mil (Reprodução/Instagram)

Em seu depoimento, a famosa disse ainda que o contrato com o Grupo Globo foi renovado e não fugiu das brigas profissionais que teve com Danilo: “Sempre solidário, sempre ajudando as pessoas. Temos sempre que estar homenageando as pessoas em vida. O pau quebra, mas tenho muito respeito e sou muito grata a você. Obrigada por tudo, estou morrendo de saudades de você”.

Ex de Jojo também se relaciona com Danilo Faro

Lucas Souza aparece quase sem roupa e surpreende fãs (Reprodução/Instagram)

Lucas Souza, o ex-marido de Jojo Todynho, também se relacionou com Danilo Faro. O ex-oficial do exército, cotado para a próxima temporada de A Fazenda, era considerado anônimo, mas começou a fazer publicidade nas redes sociais e ganhou muitos seguidores ao se casar com a funkeira.

Na época, Lucas dividia o seu tempo trabalhando nas forças armadas do Brasil e com os compromissos que assinou com a empresa, que cuida da carreira da funkeira e de outros famosos, como Rafinha Bastos e Cesar Filho.

