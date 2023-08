Faustão é extubado e já respira sem auxílio de aparelhos, segundo boletim médico

Um boletim médico do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, a respeito do quadro médico do apresentador Fausto Silva, foi divulgado nesta terça-feira (29). De acordo com o documento, o apresentador “conversa normalmente e apresenta boa função no coração”.

Embora o boletim tenha revelado um avanço no quadro de Faustão, o comunicador permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da entidade.

“Após transplante de coração realizado no último domingo (27/08), no Hospital Israelita Albert Einstein, Fausto Silva foi extubado hoje pela manhã e respira sem auxílio de aparelhos”, acusa o boletim.

Procedimento cirúrgico

O transplante de Faustão foi confirmado pela equipe médica do Hospital Israelita Albert Einstein, onde o apresentador segue internado em cuidados intensivos nos últimos dias. A cirurgia, que começou no início da tarde do último domingo (27), teve duração aproximada de 2h30.

A Central de Transplantes do Estado teria acionado a equipe durante a madrugada de sábado para domingo, na expectativa da avaliação do órgão recebido que, ao ser considerado compatível, foi aceito e transplantado.

“O Einstein foi acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo na madrugada, quando foi iniciada a avaliação sobre a compatibilidade do órgão, levando em consideração o tipo sanguíneo B. A cirurgia aconteceu no início da tarde e durou aproximadamente 2h30″, revela o comunicado publicado pela Folha de S. Paulo.

Em uma carta publicada após a cirurgia, a esposa do apresentador, Luciana Cardoso, fez diversos agradecimentos, incluindo a família do doador de órgãos, equipe médica, amigos e familiares. “Fiquei muito feliz em saber que aqui, nesse mesmo hospital, uma pessoa por meio do SUS também recebeu desse mesmo receptor outro órgão e sua segunda chance de vida”, disse.

Já na noite desta terça-feira (29), o boletim atualizou o quadro do apresentador, que manifestou um bom funcionamento do coração, além de estar conversando normalmente.

