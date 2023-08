‘Esperança’: Cissa Guimarães fala sobre prisão de envolvidos na morte do filho

A morte de Rafael Mascarenhas, em 2010, foi um dos momentos mais difíceis vividos por Cissa Guimarães. Mas, após 13 anos, a famosa comentou sobre a sentença judicial que determina o retorno à prisão de Rafael e Roberto Bussamra, envolvidos no acidente de carro que matou o jovem.

“Treze anos! E depois de um fim de semana de muita dor, vem um acalento e a esperança de justiça finalmente. Os dois que andam foragidos e devem pagar pelos crimes cometidos”, escreveu a atriz no Instagram.

Rafael Mascarenhas e Cissa Guimarães (Reprodução/Instagram)

Recentemente, a 16ª Vara Criminal do Rio de Janeiro cumpriu a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que ordenou a mudança da determinação anterior de que pai e filho envolvidos no acidente de Rafael Mascarenhas poderiam converter as penas de prisão em prestação de serviços comunitários. Agora, eles devem cumprir a pena, inicialmente em regime semiaberto.

Segundo o F5, site da Folha de São Paulo, o STJ concluiu que a conversão da pena não é necessária e que ambos devem voltar à prisão. Rafael e Roberto Bussamra, envolvidos no acidente de carro que matou o filho de Cissa Guimarães, foram presos após atropelamento, mas estão soltos desde 2016, quando um recurso permitiu a conversão.

Cissa Guimarães encerra o casamento com a Globo (Reprodução/Globo)

Com a nova determinação, pai e filho não possuem a mesma pena. Enquanto Rafael Bussamra pegou três anos e seis meses de detenção, mais a suspensão da habilitação para dirigir durante esse período. Roberto Bussamra foi condenado pelo crime de corrupção ativa e deve cumprir três anos, dez meses e 20 dias de reclusão, mais pagamento de 18 dias-multa.

A morte de Rafael Mascarenhas, filho de Cissa Guimarães, aconteceu no dia 20 de julho de 2010, durante um passeio de skate na companhia de dois amigos. O jovem foi atropelado por dois carros desgovernados no túnel da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro.

