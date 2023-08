Demissões na Globo: Gloria Pires se despede da emissora após 54 anos

Como já havia sido anunciado em junho, a Globo não renovou o contrato de exclusividade que mantinha com a atriz Gloria Pires, atualmente na novela Terra e Paixão, do diretor Walcyr Carrasco.

O contrato de Gloria termina em janeiro e a emissora até tinha procurado ela propondo uma renovação de curto prazo, uma espécie de extensão de contrato, mas Gloria optou por permanecer na emissora somente até o final da novela.

A partir daí, ela passa a trabalhar na Globo apenas com obra contratada, assim como todos os outros colegas de emissora que também foram desligados.

LEIA TAMBÉM: Patrícia Poeta sofre com a ‘maldição da Globo SP’ e Thelma Assis salva Encontro

A atriz falou sobre sua saída da Rede Globo, após 54 anos de contrato, durante o programa Encontro desta segunda-feira e disse que quer fechar sua trajetória no canal com ‘chave de ouro’ com a participação em Terra e Paixão.

“Estou me divertindo com esta novela do Walcyr. Há uma troca verdadeira, sadia e alimenta a alma”, disse Gloria.

Amigos da atriz disseram que após a novela ela pretende se dedicar a projetos no cinema, teatro e nas plataformas de streaming, sobretudo a projetos mais curtos.

Atriz fez primeira versão de Selva de Pedra

A história de Gloria Pires e da Rede Globo está entrelaçada desde desde1972, quando ela foi contratada para fazer a primeira versão de ‘Selva de Pedra’, na época com apenas 8 anos. Ao longo da carreira protagonizou nas telas da emissora papéis que entraram para o imaginário popular, como a ambiciosa Nice, de Anjo Mau (1997), as gêmeas Ruth e Raquel em ‘Mulheres de Areia’ (1993), a Marisa, em Dancin’Days (1978), A Zuca, em Cabocla (1979) e muitas outras novelas que atuou.