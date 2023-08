Ator de “Vai na Fé” sofre acidente de moto

Um dos destaques da novela “Vai na Fé”, que ficou no ar na TV Globo até o começo de agosto deste ano, o ator Matheus Abreu, que fez o papel de ‘Eduardo no folhetim, sofreu um acidente de moto nesta segunda-feira em sua cidade natal, em Minas Gerais. A informação é do G1.

Matheus passeava de moto por uma das ruas principais da cidade de Ouro Branco quando foi atingido na lateral por um carro que fazia o retorno para pegar a mesma pista onde o ator passava de moto.

A batida jogou o ator e a moto no chão e o serviço de emergência foi acionado para fazer o socorro. Na foto publicada nas redes sociais Matheus aparece sentado na via ao lado da moto caída, enquanto os socorristas começam sua remoção.

Ator Matheus Abre após sofrer acidente de moto (Reprodução/Redes Sociais)

Segundo a assessoria de imprensa do ator, ele não sofreu nenhum ferimento grave, mas deve permanecer em observação no Hospital da Fundação Ouro Branco até esta quarta-feira (30), quando ficam prontos os exames que fez para verificar se houve algum ferimento interno.

Na trama da novela ‘Vai na Fé’, Eduardo era um jovem missionário que retorna à sua cidade depois de quatro anos e se envolve com a bela Jenifer (Bella Campos).

Mas a estreia de Matheus foi na série Dois Irmãos, em 2017, onde contracenou com Cauã Raymond, fazendo o papel do irmão gêmeo rebelde.