Após festão para comemorar seus 40 anos, Tatá Werneck não se cala diante de críticas

A atriz e apresentadora Tatá Werneck não ficou quieta após receber uma série de críticas de internautas a respeito de sua festa de aniversário.

Tatá, que comemorou a chegada dos 40 anos com uma grande festa em sua mansão, foi criticada por sua postura durante o evento e pela roupa escolhida para celebrar o novo ano de vida.

Conforme publicado pela Gente, os comentários foram feitos na publicação em que Tatá compartilhou alguns dos detalhes da festa, incluindo o look escolhido para o grande dia: um vestido azul repleto de recortes.

Nos registros, é possível ver Tatá utilizando um vestido estilo tubinho, na cor azul, com diversos recortes. Ela aproveita as apresentações de Sandy e do grupo É o Tchan, ao lado da filha, Clara Maria.

Críticas e respostas

Pouco tempo após publicar os registros, o perfil de Tatá foi inundado por críticas de internautas que não concordaram com o modelito escolhido por ela para celebrar o aniversário.

Outros comentaram sobre a postura da atriz ao longo da festa.

“Tatá dançando parece uma velha”, comentou um internauta que não passou desapercebido: “Você mesmo parada parece. Tem que arranjar uma festa pra você ir senhora. Tá muito sem ter o que fazer”, respondeu Tatá.

“Gente, quando gente invejosa por aqui. Mal-amados. Eu comemoro com os meus amigos, minha filha, meu marido, numa festa linda e vem falar mal de vestido e que eu estou corcunda (porque meu vestido ficou largo e eu fiquei insegura). Vão à merda, bando de recalcados”, desabafou a atriz.

A comemoração de seus 40 anos aconteceu no último domingo, na mansão em que a atriz mora com a filha e o marido, Rafa Vitti. Durante o evento os participantes prestigiaram apresentações da cantora Sandy e do grupo É o Tchan, que fizeram shows exclusivos para os convidados de Tatá.