Angelina Jolie e Brad Pitt: sua filha Shiloh é um clone de sua mãe e as fotos comprovam isso

Shiloh Jolie Pitt A filha de Angelina Jolie surpreendeu com este look chic e moderno (Elisabetta Villa / JC Olivera/Getty Images)

Shiloh Nouvel Jolie-Pitt é a filha dos famosos atores de Hollywood Angelina Jolie e Brad Pitt, que recentemente comemorou seu 17º aniversário na Jamaica. A jovem viajou com sua mãe para viver uma experiência especial. Ela é idêntica à protagonista de “Mr. & Mrs. Smith”.

Shiloh Nouvel Jolie-Pitt é o clone de Angelina Jolie e as fotos provam isso

Em 2006, Angelina Jolie deu à luz a Shiloh na Namíbia, terras africanas, e ela se tornou a filha mais polêmica que ela teve com Brad Pitt. Atualmente, a jovem tem 17 anos e, juntamente com sua mãe, viajaram para Jamaica para desfrutar do belo cenário e participar do renomado "Festival Literário Internacional Calabash", em Treasure Beach St Elizabeth.

Shiloh Nouvel, apesar de sua curta idade, já encontrou o seu caminho e a sua paixão no mundo artístico e moderno, afastando-se da atuação onde os seus pais triunfaram, e também se tornou uma bailarina.

Shiloh Nouvel Jolie-Pitt tem olhos azuis e cabelo loiro

Angelina Jolie decidiu comemorar um novo aniversário do nascimento de sua filha Shiloh, a jovem nasceu produto do amor de sua relação com Brad Pitt. A adolescente recentemente completou 17 anos de idade e viajou junto com sua mãe para as exuberantes paisagens da Jamaica.

Ali, elas aproveitaram a oportunidade para assistir ao prestigiado "Festival Literário Internacional Calabash" em Treasure Beach St Elizabeth. Desde 2001, esse evento reúne diferentes personalidades do mundo da literatura e do entretenimento internacional.