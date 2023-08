24 horas na vida de Lexa: Funkeira movimenta as redes sociais com sua rotina

Rotina de Lexa pode virar uma série no Instagram (Reprodução/@lexa)

Lexa postou um novo vídeo para os seus seguidores e surpreendeu ao mostrar a rotina em mais um dia de trabalho e celebração. Em um único post, que ela chamou de “24 horas comigo” , a esposa do ex-BBB MC Guimê mostrou que ser famosa não é tão simples.

“Ontem me diverti muito no aniversário da maravilhosa Tata Werneck e hoje foi dia de prestigiar e somar nesse projeto tão lindo do Boca Rosa Company, na comunidade de Heliópolis, cantando pra tantas mulheres incríveis e empreendedoras, amei Bianca [Andrade]. É isso, emanamos energia boa e recebemos… esse é o sentido da vida. Gostaram de viver mais um 24 horas comigo?”, escreveu ela.

Lexa também disse aos seus seguidores que a sua rotina pode virar algo fixo no Instagram: “24 horas comigo, mais uma vez. Acho que vou criar esse ‘quadro’ aqui rs!”, escreveu ela, que também publicou muitos vídeos curtos no Story da mesma rede social.

Tatá Werneck enfrenta uma CPI

A atriz e comediante teve a quebra de sigilo bancário determinada pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides Financeiras, segundo informações do Splash.

A decisão foi divulgada após uma sessão realizada na Câmara dos Deputados. Segundo o deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP), a famosa participou de publicidades da empresa Atlas Quantum, investigada em um esquema de pirâmide financeira.

Casados, Tatá Werneck e Rafa Vitti vão trabalhar na mesma novela da Globo (Reprodução/Instagram)

No pedido, deferido pela câmara, é possível ler: “Requer que esta CPI decrete a quebra do sigilo bancário da empresa Atlas Quantum, pertencente à Rodrigo Marques dos Santos, CNPJ Nº 31.049.719/0001-40, e dos contratados, os senhores Cauã Reymond Marques e Marcelo Tristão Athayde de Souza, e a senhora Talita Werneck Arguelhes, assim como o acesso aos contratos e aos dados do pagador relativos às campanhas realizadas”.

Apesar de ser convocada, Tatá não comparecerá na comissão, já que conseguiu um habeas corpus junto ao Supremo Tribunal Federal.

