Virginia Fonseca fala pela 1ª vez sobre polêmica envolvendo sua base e as babás de suas filhas

Na manhã desta segunda-feira, Leo Dias publicou um vídeo de uma entrevista exclusiva com a influenciadora de 24 anos, Virginia Fonseca. Durante a conversa, a empresária falou sobre as principais polêmicas envolvendo o seu nome neste ano, incluindo a história da base de sua marca de cosméticos, WePink.

Logo no início da entrevista, o jornalista perguntou para ela sobre os comentários que ela já recebeu por ter babás cuidando de suas filhas. “Se você fosse um homem, não teria problema nenhum de ter babá”, comentou Leo Dias.

“Se você trabalha, você deixa de ser mãe para as pessoas. Você não pode trabalhar, tem que viver ali em função”, iniciou Virginia, acrescentando que no fundo, ela queria ser “apenas” mãe. “Mas pensa eu em casa com as Marias e o Zé Felipe bancando a gente, o que eu não ia ser xingada nessa internet? Quando eu engravidei da Maria Alice disseram que eu tinha recebido R$ 500 mil para engravidar. Então imagina se eu ficasse em casa com o Zé Felipe me bancando?”, revelou a empresária.

“Então hoje em dia se falam que eu sou uma pessima mãe, eu penso ‘ok, não sou sua mãe, sou mãe das Maria’s’, se quiser me achar uma péssima mãe, nem ligo”, continuou.

Hoje a influenciadora conta com a ajuda de 4 babás, todas com o trabalho administrado pela sua mãe, Margareth Ferrão.

A base da Virginia

Em um momento tenso durante a entrevista, Virginia contou que uma das épocas mais complicadas para ela, foi a polêmica sobre a sua base.

Virginia Fonseca revela que teve alopecia após polêmica de sua base pic.twitter.com/LI6Ghg7fAi — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) August 28, 2023

“‘Me deu alopecia na época, fiquei com um buraco na cabeça, por causa da história da base”, iniciou. “Você pode virar e falar da sua base, ok, tá tudo certo. Porque não é a qualidade que é ruim. É qualidade A. Eu dou certeza absoluta, minha maquiadora aprovou minha base”, defendeu o produto.

Quando Leo Dias questionou o por que de Virginia não ter se defendido na época, ela disse: “Eu também não tinha condições, pois eu fiquei muito mal. Me deu alopesia. Eu iria me pronunciar somente se tivesse causado mal a alguém e se fosse produto de baixa qualidade - mas não é”. Neste momento, ela mostrou fotos de como ficou o seu cabelo após a queda gerada pela alopecia.

Reprodução Virginia Fonseca mostra um dos "buracos" causados pela alopecia (YouTube - Leo Dias)

Para cortar o assunto, ela apenas defendeu novamente o seu produto, disse não saber quem é Karen Bachini (que fez o maior review negativo sobre a sua base) e agradeceu as pessoas que gostaram e se pronunciaram.

“Muita coisa me abala, mas por um período menor e com menos intensidade. Até notícia positiva, quando leio um único comentário de crítica, fico mal. Só que passa e eu aprendi a lidar com esses sentimentos”, finalizou a influenciadora.

