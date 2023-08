VÍDEO: Pai volta a criticar postura de Andressa Urach e faz alerta: “Capeta está esperando por ela”

O pai da modelo Andressa Urach criticou mais uma vez a volta da filha ao mundo do entretenimento adulto. Em um vídeo postado em seu Instagram, o caminhoneiro Carlos Alberto Urach deixou claro seu apoio a Thiago Lopes, ex-marido da modelo, que obteve na Justiça a guarda do filho Leon, e fez um alerta “espiritual” para a filha.

“O capeta está esperando ela, com certeza. Te concentra, Andressa, para de fazer barbaridades, que tu não precisa. Tu é uma moça muito bonita, foi uma modelo que tocou no coração de todo mundo. Hoje você chegou onde chegou, mas pare com essas ‘medonheiras’”, disse o pai (veja no vídeo abaixo).

Carlos Urach também deixou claro que apoia Thiago Lopes, de quem Andressa se separou em fevereiro deste ano. Depois disso, ele conseguiu a guarda provisória do filho Leon e, após uma briga judicial, obteve a medida em definitivo.

“Temos que dar todo conforto ao Thiago, que esteve na minha casa, pediu a Andressa em casamento, ele pode falar quem eu sou, que sou um ótimo pai, como ela foi bem tratada (...) O Thiago é querido. No momento em que eles se separaram, quando ele internou a Andressa, como pai, eu saí contra ele. Mas depois eu fui ver que o problema é sério, o problema é ela mesmo. A Andressa acabou perdendo o Leon e te digo Thiago, de coração: ‘Vai firme, vai a frente, que o povo brasileiro, as famílias e os evangélicos estão contigo’. Amanhã ou depois estarei aí, visitando meu neto, vou amar muito ele, pois ele é meu sangue”, afirmou o caminhoneiro.

“A Andressa não tem condições de ser mãe. Vejam o que ela está fazendo hoje com o Arthur [que grava seus vídeos de sexo]. Eu sinto muito como um vô, mas ele, como uma pessoa adulta, poderia também ajudar a guiar a mãe para outros meios de trabalho.”

Carlos Urach voltou, ainda, a pedir desculpas aos evangélicos pela mudança de postura da modelo, que deixou de frequentar a igreja depois que voltou ao mundo do entretenimento adulto.

“Com certeza, Thiago, eu te amo, amo meu neto, você é uma pessoa excelente. Cuida do teu trabalho e larga de mão essa mulher, pois ela não precisa do seu carinho. O que ela está fazendo na mídia, tudo por dinheiro, eu acabei tendo um pesadelo como pai (...) Mas me apego em oração, pois filha é filha (...) Mas peço o DNA, pois nenhum pai acredita que vai ter uma filha com essas maneiras. Mas Deus é grande, vamos rezar pra ela e peço mais uma vez desculpas aos evangélicos que ela traiu”, disse.

Recentemente, Carlos Urach já tinha publicado vídeos xingando a filha e dizendo que vai exigir um exame de DNA. A modelo ainda não se pronunciou sobre as falas do pai.

Andressa Urach e Thiago Lopes se separaram em fevereiro deste ano (Reprodução/Instagram)

Faturando alto

A modelo segue faturando alto depois que retornou ao entretenimento adulto. Recentemente, ela comemorou ao ganhar um “troféu” da plataforma de conteúdo adulto Privacy, pois, em 23 dias, faturou R$ 500 mil.

“Meio milhão em 23 dias está bom pra vocês? Quando você ganhar o que eu ganho e começar a fazer pix na minha conta, então você pode falar de mim! Obrigada a todos os fãs, em oito dias batemos R$ 100 mil em vendas, e em 23 dias batemos R$ 500 mil em vendas! Sou a campeã em tempo recorde do Privacy. Rumo ao 1 milhão, 2, 3, 4″, disse ela em postagem em seu Instagram.

Ela também revelou em uma entrevista que cobra R$ 15 mil por hora de programa. Já Arthur, que grava os vídeos de sexo postados na plataforma adulta, disse que ganha 10% do faturamento da mãe.

Sobre as críticas que tem recebido, Andressa rebateu. ”Eu não tenho vergonha, eu não sinto nada, ele não sente nada. É extremamente profissional. Arthur é um ótimo fotógrafo, faz as gravações de uma maneira excepcional, até fala às vezes sobre qual a melhor posição, o que tem que fazer, então ele é extremamente profissional”, garantiu a modelo.

Arthur também se pronunciou sobre o assunto e ressaltou que encara essa função com profissionalismo e garantiu que não fica excitado. “Não acontece porque vejo tudo como um trabalho nessa situação. Só consigo pensar numa posição que fique melhor para vender mais”, afirmou ele.

