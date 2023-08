‘The Crown’: produtores explicam como a morte da princesa Diana será tratada na série

Os fãs de The Crown aguardam ansiosamente a sexta e última temporada desse drama histórico, que traçará o reinado da Rainha Elizabeth II no século 21, mas não chegará até sua morte em 2022. E embora o ato final inclua momentos notáveis da história da família real, como os primeiros encontros do príncipe William e Kate Middleton, também incluirá alguns eventos trágicos, incluindo a morte da princesa Diana.

No Festival de TV de Edimburgo, a produtora executiva da série, Suzanne Mackie, disse ao público que o evento trágico será conduzido com cuidado.: “A série pode ser grande e barulhenta, mas nós não somos...Somos pessoas atenciosas e sensíveis”, segundo a BBC.

Mackie acrescentou: “Houve uma conversa muito, muito cuidadosa, longa, longa, longa sobre como fazemos isso - e espero, você sabe, que o público julgue no final, mas acho que foi recriado com delicadeza e cuidado”.

Elizabeth Debicki, que interpretou a falecida Lady Di na quinta temporada da série (uma atuação que lhe rendeu uma indicação ao Emmy de Melhor Atriz Coadjuvante em Série Dramática), repetirá o papel na sexta temporada.

Segundo Mackie, houve igual sensibilidade trazida à cena por Debicki. “Ela era tão atenciosa e amava Diana”, disse a produtora executiva. “Portanto, houve um grande respeito de todos nós. Espero que isso fique evidente quando vocês assistirem”.

Desde o início de sua exibição em 2016, The Crown recebeu mais de 60 indicações ao Primetime Emmy Award, bem como grandes elogios dos críticos. Mas, claro, também houveram alguns espectadores criticando a série por “imprecisões históricas”.

Quem é fã da série já não aguenta mais esperar pela próxima temporada, mas a notícia boa é que ela chegará na primavera.

