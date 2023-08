Shakira de Beyoncé e Selena Gomez de Karol G: estrelas que são fãs de outras celebridades

As celebridades estão acostumadas a receber admiração de pessoas de todos os lugares, mas isso não significa que não sejam também admiradoras de outras estrelas como elas.

No final das contas, os famosos não são diferentes do resto e também sentem devoção por outros artistas. Alguns até têm ídolos desde crianças e conseguiram conhecê-los após alcançarem a fama.

4 famosas que são fãs de outras celebridades

Por isso, a seguir, reunimos quatro famosas que não têm medo de confessar seu fanatismo por outras. Alguns casos são bastante conhecidos e outros certamente te surpreenderão.

Shakira e Beyoncé

A cantora colombiana demonstrou sua admiração pela estrela americana ao comparecer a uma de suas apresentações como parte da bem-sucedida Turnê Renascimento nos Estados Unidos recentemente.

“Rainha B” até teria mencionado a colombiana para saudá-la, o que “Shak” agradeceu. “Querida B! Obrigada pelo cumprimento. Você brilhou ontem à noite”, escreveu a artista latina nas redes sociais.

No passado, Beyoncé expressou em diversas ocasiões o seu respeito por Shakira. Ela chegou a dizer que a inspirava. Por isso, decidiram colaborar juntas na sua canção Beautiful Liar.

“Sempre dizemos o quanto nos respeitamos e que queremos fazer uma canção juntas, e depois de alguns anos finalmente aconteceu”, disse a intérprete de Single Ladies, de acordo com o Cadena 100. “Fizemos isso porque somos ambas fãs uma da outra e respeitamos o trabalho da outra”, concluiu.

Selena Gomez e Karol G

A atriz e cantora de raízes mexicanas manifestou seu tremendo entusiasmo pela colombiana quando compareceu a um dos concertos de sua Turnê Amanhã Será Bonito em Los Angeles, Califórnia.

Gomez até foi fanática no backastage da apresentação e compartilhou as imagens de seu encontro com a "Bichota" em suas redes. "Irmã de outro pai", escreveu junto às fotos.

Antes desta demonstração de adoração, a ex-estrela Disney convidou a cantora de Tusa para sua festa de aniversário de 31 anos, ela se retratou feliz com ela e até dançou músicas da nascida em Medellín.

Selena Gomez mostrou recentemente ser muito fã de Karol G | (Instagram)

Karol G e Alicia Keys

Karol G é fã de Alicia Keys desde sua juventude. A colombiana até cantava covers das músicas da estadunidense e as postava no YouTube quando era uma aspirante a estrela musical.

Então, quando Keys a convidou para cantar com ela em uma de suas apresentações em Bogotá em maio passado, Carolina Giraldo - nome real da cantora de reaggeton - realizou um dos seus sonhos mais loucos.

No palco, ambas cantaram Mientras me curo del cora de Karol e No One de Keys. Depois da experiência, a cantora colombiana expressou sua emoção em um post sobre o momento especial no Instagram.

“A vida não para de me surpreender... Cantar músicas dela em vídeos para o YouTube poderia ter sido a única coisa que nos conectaria, mas Deus é tão lindo e aqui está: Alicia Keys e Karol G no mesmo palco”, compartilhou Karol G junto a uma série de fotos da apresentação.

"Obrigada, rainha, por este momento e por compartilhar comigo uma das canções mais icônicas de sua carreira no meu amado país...", concluiu. A americana não hesitou em responder à sua dedicação. "Minha irmã! Mágico! Ponto! Você é tão especial! Mais vibrações em breve!", replicou.

Karol G realizou um soñho ao cantar com Alicia Keys | (Instagram)

Adele de Beyoncé

O fanatismo de Adele por Beyoncé é conhecido por todos. É que a famosa cantora britânica expressou a profunda veneração profissional que sente para a intérprete de Halo várias vezes.

Em uma entrevista para Rolling Stone, a inglesa contou como foi conhecer a ex-Destiny's Child pessoalmente e revelou que sofreu de um ataque de ansiedade momentos antes de se encontrar com ela.

Ela então apareceu, linda, e disse: 'Você é incrível! Quando ouço você é como se estivesse ouvindo a Deus'. Você acredita que ela disse isso?, contou na conversa publicada em 2011.

Anos mais tarde, depois que “Bey” lançou Lemonade, a cantora de Rolling in the Deep dedicou uma publicação em seu perfil no Instagram para aplaudir o trabalho de sua ídola neste álbum.

“Não estou atrasada, é que eu estive sem palavras até agora. Beyoncé é a pessoa mais inspiradora para mim, disse ao lado de uma foto onde ela aparece ao lado de um cartaz da estrela.

“Seu talento, sua beleza, sua elegância e seu ética no trabalho estão em outro nível. Eu te agradeço tanto! Graças a Deus por existir Beyoncé”, concluiu na publicação de maio de 2016.

Adele é uma grande admiradora de Beyoncé | (Instagram)

No ano seguinte, Adele ganhou cinco dos Grammys para os quais estava indicada. Entre eles, Melhor Álbum do Ano por 25, categoria na qual sua cantora favorita estava indicada com Lemonade.

No entanto, quando ela subiu para recebê-lo, dedicou seu discurso a elogiar a esposa de Jay-Z. "Não posso aceitar este prêmio. Sinto-me muito honrada e muito grata", expressou.

“Mas Beyoncé é a artista da minha vida. Você é nossa luz. Seu trabalho Lemonade é monumental...”, continuou emocionada. “Você nos deu a oportunidade de ver uma parte sua que nem sempre você mostra. Eu te amo.”