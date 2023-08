‘Round 6’: esta é toda a informação conhecida sobre a segunda temporada

Round 6 se tornou um sucesso absoluto quando foi lançado na Netflix em setembro de 2021. A ficção rapidamente quebrou o recorde de audiência para uma série na plataforma digital.

Quase dois anos após o lançamento, a produção coreana indicada ao Emmy continua sendo o seriado mais visto da história do serviço de streaming e está próximo de retornar em uma segunda temporada.

Foi em junho de 2022 que a gigante de transmissão anunciou sua renovação para mais uma temporada, juntamente com uma mensagem do criador Hwang Dong-hyuk. Desde então, vários dados foram revelados.

Por isso, a seguir, atençaõ! Vamos contar tudo o que se sabe sobre o Round 6: temporada 2. Desde quais membros do elenco regressarão até à possível data de estreia da segunda temporada.

'Round 6' é a série de mais sucesso na história da Netflix | (Netflix)

Quem serão os atores da segunda temporada de Round 6?

Embora a maioria dos personagens da primeira temporada tenha morrido, a Netflix revelou durante o evento TUDUM 2023 que quatro dos membros do elenco original voltarão na nova temporada.

Lee Jung-jae retornará para encarnar o vencedor do jogo, Seong Gi-hun. O ator Lee Byung-hun também retomará seu papel como Hwang In-ho, “O Líder” ou “O Homem da Frente”.

O ator Wi Ha-jun retornará como o detetive Hwang Jun-ho. Além disso, Gong Yoo se meterá novamente na pele do vendedor que recruta os participantes para o sangrento jogo.

Além disso, a gigante de transmissão também revelou doze novos atores que farão parte da segunda temporada: Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Sung-hoon, Yang Dong Geun, Choi Seung-Hyun, Lee Jin-Uk, Won Jian, Park Gyu-Young, Kang Ae-Sim, Lee David, Jo Yu-Ri e Roh Jae-Won.

Até o momento, toda a informação relacionada aos seus personagens é desconhecida. No entanto, sabe-se que o "namorado" de Young-hee, Cheol-su, será parte da segunda temporada.

Qual é a trama da segunda temporada do Round 6 ?

A trama da segunda temporada de Round 6 ainda não foi revelada, mas especula-se que a série continuará com Gi-hun tentando se vingar pelo que aconteceu no jogo.

Já que, no episódio final da primeira temporada, Gi-hun está no aeroporto para embarcar em um voo e visitar sua filha; no entanto, no caminho, ele vê o recrutador desafiando um participante.

Assim, em vez de embarcar no avião, ele parte com o aparente objetivo de finalizar o jogo. Em entrevista à GQ, Lee Jung-jae mostrou-se emocionado por "interpretar o lado mais sombrio" de seu papel.

A produção também poderia aprofundar as histórias de outros personagens, como "O Líder" e seu irmão, cujo final não foi totalmente claro no desfecho da primeira temporada.

“Há alguns pontos a serem explorados, se eu fizesse uma segunda temporada. O passado inexplicável do líder, a história do detetive Jun-ho”, disse Hwang à CNN, de acordo com Harper’s Bazaar.

"Essas são coisas que eu não expliquei na temporada 1. Se eu tivesse que fazer a temporada 2, eu gostaria de explicar esses elementos. E o homem com o Ttakji em seus bolsos...", explicou.

Em outra conversa com o Sunday Times, ele compartilhou que a segunda temporada poderia abordar o tema da polícia. "Acho que o problema com os agentes de polícia não é apenas na Coreia", comentou.

"Vejo nas notícias mundiais que a força policial pode demorar muito para agir: há mais vítimas ou a situação piora porque eles não agem rápido o suficiente", observou.

"Este era um assunto que eu queria levantar. Talvez na temporada 2 eu possa falar mais sobre isso", antecipou.

Quem escreverá a segunda temporada de Round 6?

A primeira temporada foi escrita e dirigida em sua totalidade por Hwang Dong-hyuk. No entanto, o esforço foi gigantesco e o criador da série garantiu que não repetirá a façanha.

“Certamente não o faria sozinho”, afirmou em uma entrevista, de acordo com a Marie Claire. “Consideraria usar uma equipe de escritores e queria vários diretores com experiência.”

Embora se desconheça quem estará a bordo no time criativo, é de conhecimento público que o orçamento para o desenvolvimento da segunda temporada será maior do que o da primeira.

Quando será lançada a segunda temporada de Round 6?

A Netflix não anunciou a data oficial de lançamento da segunda temporada, mas o criador revelou em uma coletiva de imprensa que ela estava programada para estrear em algum momento em 2024.

“Vamos começar a filmar a temporada 2 no próximo ano (em 2023) e ela será lançada no ano seguinte”, afirmou Hwang Dong-hyuk no ano passado, de acordo com a revista Variety.