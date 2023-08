Reprise de Mulheres de Areia: Arlete precisa de força ao saber de romance de César

Reprise de Mulheres de Areia: Arlete cancela casamento na novela do Edição Especial (Reprodução/Globo)

A briga de Arlete (Thais de Campos) e César (Henri Pagnoncelli) antes do casamento vai deixar todo mundo de cabelo em pé. Em cenas da reprise de Mulheres de Areia, ela vai descobrir que o noivo teve um romance com outra personagem.

Estamos falando de Raquel (Gloria Pires), que é cunhada de Marcos (Guilherme Fontes). Tudo acontece por causa de Tonho da Lua (Marcos Frota), que faz questão de contar a fofoca para a personagem sobre o passado do empresário com a irmã da vilã da novela do Edição Especial: “Ele não presta”, dispara o artista.

Mas, calma que a relação entre Arlete e Da Lua está longe de ser “amigos para sempre”. O escultor da praia descobre que ela vai se casar com César por causa de uma notícia no jornal, afinal, eles fazem parte da elite.

Reprise de Mulheres de Areia: Tonho da Lua conta algo bombástico sobre o passado de César e Ruth (Reprodução/Globo)

Então, Tonho da Lua corre para contar tudo que sabe, já que a irmã de Raquel foi dada como morta, depois de um acidente no mar: “Esse homem não presta, ele enganou a Ruthinha”, diz o escultor da praia.

Neste momento, Arlete fica assustada e questiona como ele conheceu a professora: “Ele conheceu ela antes de você e aí ele fez mal para ela, ele prometeu que ia casar com ela e não casou. Ele enganou a Ruthinha”, explica o personagem de Marcos Frota.

Porém, ela não consegue acreditar naquilo que Da Lua diz e chega a conclusão de que tudo é mentira: “Eu fui muito amiga dela e ela nunca me contou isso”, conta a noiva de Mulheres de Areia. Em seguida, ele afirma que Arlete é uma “boa moça” e que ela não deve se casar com César.

Reprise de Mulheres de Areia: Raquel conta para Isaura que Ruth é apaixonada por Marcos (Reprodução/Globo)

Neste momento, o personagem de Marcos Frota na novela da Globo diz que o filho que Ruth esperava morreu: “Por isso eu falei para o branquelo, que se ele teimasse em casar com você eu ia falar tudo”, avisa o artista.

A discussão termina com a noiva em choque e Virgílio (Raul Cortez) chegando no local e afirmando que a história é um delírio de Tonho da Lua. Apesar disso, a personagem de Thais de Campos vai adiar o casamento para investigar o passado de César.

