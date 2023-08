Remake de Elas por Elas: Personagem de Mariana Santos busca o assassino do irmão

Mariana Santos entrou para o elenco de Elas por Elas, novela que ganha uma nova versão na TV Globo em setembro. Na trama, ela é Natália, uma das protagonistas, que há 25 anos quer descobrir quem matou seu irmão gêmeo, Bruno (Luan Argollo).

Logo no começo da novela, é possível perceber que a personagem é emocionalmente atormentada pelas lembranças do passado, criando uma certa obsessão, segundo o roteiro.

“Acredito que a gente recebe uns presentes na vida, e essa personagem é muito interessante, muito complexa. Recebi esse papel com muita alegria”, conta Mariana Santos.

Remake de Elas por Elas: Maria Clara Spinelli, Karine Teles, Deborah Secco, Kesia, Isabel Teixeira, Thalita Carauta e Monica Iozzi, que precisou deixar o elenco da novela (João Cotta/Globo)

A tragédia aconteceu na última vez em que seu grupo de amigas se reuniu na casa de praia de Helena (Fernanda Lasevitch/Isabel Teixeira), mas o choque foi tão grande que Natália sofreu um trauma e perdeu as memórias daquele fim de semana na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

No entanto, a protagonista de Elas por Elas sempre teve certeza de que alguém empurrou o seu irmão do alto de um penhasco. Na novela, ela também vive com o seu irmão mais velho, Pedro (Alexandre Borges), que sempre tenta convencê-la de que a morte de Bruno foi um acidente.

Em "Cara e Coragem", Rebeca (Mariana Santos) é mãe de Chiquinho (Guilherme Tavares) (João Miguel Júnior/Globo)

Para a atriz, o remake da novela, que substituirá Amor Perfeito, será um sucesso, como no passado: “Vai ser incrível. Eu era criança quando passou e lembro de algumas coisas como a minha família sentada no sofá assistindo. A música de abertura foi muito marcante também e eu lembro que era uma época feliz”.

Mantendo-se firme em sua convicção, ao receber o convite de Lara (Deborah Secco) para se reencontrar com as antigas amigas, Natalia vê a oportunidade perfeita para começar sua investigação. Ainda que não tenha o menor interesse em socializar, seguirá sua intuição para, à sua maneira, retomar os laços com cada uma.

