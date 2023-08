Meghan Markle está de volta ao Instagram? O que se sabe sobre esse retorno

Meghan Markle, de 42 anos, pode até tentar ter uma vida longe dos holofotes, mas acontece que é bem difícil. Primeiro, houve rumores de que a duquesa de Sussex poderia relançar seu blog de estilo de vida, o The Tig, mas seguimos sem confirmação alguma. E agora, os fãs obcecados pela realeza estão convencidos de que a Meghan está planejando retornar secretamente ao Instagram. Ou ela já fez isso?

Reprodução Esta é a suposta nova conta do Instagram de Meghan Markle (Instagram)

De acordo com reportagem da Marie Claire e fontes que falaram com o site Page Six, especula-se que a duquesa criou uma conta no Instagram com o nome @meghan. No início deste mês, relatórios confirmaram que os seguidores reais começaram a notar que a conta apareceu na plataforma de mídia social.

E embora nem Markle nem qualquer membro da família real britânica tenham confirmado se o perfil pertence ou não a ela, não demorou muito para que a página conquistasse mais de 100 mil seguidores.

A Hello! Magazine também informou que uma das amigas íntimas de Meghan, Mandana Dayani, já começou a seguir a conta do Instagram, além de outro nome que conhece Markle e Harry, a ativista educacional Malala Yousafzai.

Quanto ao conteúdo, a Hello! Magazine especula que Markle pode ganhar até US$ 1 milhão por postagem, que provavelmente se concentrará em projetos futuros e em seu recente trabalho de caridade.

Antes de ingressar na família real, a atriz de Suits tinha uma conta pessoal no IG @meghanmarkle, além do seu blog, The Tig. No entanto, ela excluiu a conta e lançou um perfil conjunto com o marido, o príncipe Harry (@sussexroyal). Depois que a dupla renunciou aos seus deveres reais, eles pararam de utilizar a página.

