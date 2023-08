Larissa Manoela celebra conquista profissional em meio a briga com os pais

Em meio a diversas polêmicas, Larissa Manoela foi surpreendida ao alcançar uma importante marca em sua carreira. Ela conseguiu alcançar 50 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram, e foi surpreendida pelos fãs.

Segundo a Quem, a atriz e empresária recebeu um bolo e uma homenagem dos seguidores, e fez questão de publicar os registros em uma página dedicada a eles.

Em um registro, compartilhado em um perfil dedicado aos fãs, Larissa Manoela agradeceu pelo carinho dos seguidores e pelo cuidado e atenção de todos.

“Se os Larináticos são os melhores do mundo? Com certeza! Hoje a Larissa Manoela recebeu o presente de 50 milhões que vocês fizeram com todo amor e carinho. Presentes entregues com sucesso”, diz a legenda da imagem em que a atriz pode ser vista com um bolo decorado celebrando a conquista.

Veja a publicação e as imagens compartilhadas pelo perfil oficial:

Celebração e apoio

A conquista de Larissa Manoela vem em um momento delicado para a vida da atriz. Recentemente, ela se viu em meio a uma série de polêmicas depois de precisar expor em detalhes o que levou a uma grande briga com seus pais.

Após iniciar sua carreira aos 4 anos de idade, Larissa teve a vida artística gerenciada pelos pais até o início deste ano, quando ela decidiu romper com a sociedade após identificar uma série de inconsistências envolvendo a gestão de seu patrimônio.

Segundo informações, a tensão entre a família também teria aumentado de forma significativa após Larissa obter o apoio de seu noivo, André Luiz Frambach, quando comunicou aos pais a decisão de gerir sozinha sua própria carreira.

Os detalhes foram expostos por Larissa em uma entrevista exibida pelo Fantástico, onde a troca de mensagens entre a atriz e sua mãe também foram publicadas.

