Homem encontra container com objeto de US$ 2 milhões roubado de Nicolas Cage

Um rapaz encontrou um pequeno tesouro após se deparar com um container que pertenceu a Nicolas Cage. O ator é muito fã de Superman e deu até o nome do seu segundo filho de Kal-El, nome verdadeiro do herói kryptoniano.

Além da homenagem, o ator também possui itens do super-herói, e um deles era a história em quadrinhos Action Comics No.1, primeira publicação em que Superman aparece.

A história foi originalmente publicada em 1938 e, segundo o site Daily Star, custou apenas 10 centavos. Contudo, nos dias atuais é possível que existam apenas 100 e que valem milhões de dólares.

De acordo com o texto, Cage adquiriu a HQ em 1997 por US$ 150 mil, mais de R$ 700 mil na cotação atual.

LEIA TAMBÉM: ‘Round 6′: esta é toda a informação conhecida sobre a segunda temporada

O item foi roubado três anos depois da parede da casa do ator. Em 2002, policiais informaram que haviam encontrado o gibi, mas era alarme falso.

O gibi apareceu em um armário abandonado na Califórnia, em 2011. O homem que comprou o container pediu ajuda ao leiloeiro Dan Dotson para saber mais sobre o item.

Ao ser contactado, Cage disse: “É a providência divina que o quadrinho foi encontrado e tenho esperança de que a herança seja devolvida à minha família”.

Um ano após o quadrinho ser resgatado, ele foi novamente leiloado por mais de US$ 2 milhões, quase R$ 10 milhões. Contudo, a identidade do vendedor não foi revelada, podendo ser o próprio Cage ou o responsável pela descoberta do quadrinho no container.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 5 filmes na Netflix para assistir antes de ir para a cama: eles vão ajudar você a ter um sono tranquilo

⋅ Shakira de Beyoncé e Selena Gomez de Karol G: estrelas que são fãs de outras celebridades

⋅ Larissa Manoela celebra conquista profissional em meio a briga com os pais