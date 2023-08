Ex-ator mirim de ‘Hannah Montana’ é preso nos EUA após roubar salgadinho

Mitchel Musso, ator que ficou conhecido por participar do seriado ‘Hannah Montana’ como Oliver Oken, foi detido no Texas, Estados Unidos, no último sábado (26).

Segundo o site TMZ, o rapaz de 32 anos foi autuado por “embriaguez pública e roubo”. O rapaz teria sido levado à prisão de Rockwall por uma confusão envolvendo um salgadinho.

Policiais receberam o chamado de um funcionário de um hotel, em que pessoas alegaram que o ator estava agindo de forma agressiva e havia roubado o item de um mercado.

Após exigir que Musso pagasse pelo salgadinho, ele teria agido de forma agressiva e deixado o local sem pagar. Ao chegar do lado de fora do hotel, os policias notaram que o rapaz estava sob efeito de álcool.

Além da confusão, as autoridades consultaram que Mitchel possui várias multas de infrações de trânsito que não foram pagas. Ele foi algemado e levado à prisão, podendo ser liberado sob finança de US$ 1 mil, cerca de R$ 4,9 mil na cotação atual.

Ator já enfrentou outros problemas

Segundo o site Quem, não é a primeira vez que Mitchel Musso se envolve em confusão. O ator já enfrentou problemas com a lei por intoxicação pública, roubo de menos de US$ 100, registro vencido, falta de mostrar a carteira de motorista e por não comparecer ao tribunal.

Em 2018, o ator viralizou após pedir emprego na rede social.

“Trabalho por comida. Sou bom com pessoas. Atendimento ao consumidor. Qualquer coisa que eu não precise fazer nada e ganhe dinheiro mesmo assim eu também aceito. Eu tenho um corpo ok, não muito bom, mas também não muito ruim... então, tem isso também”, disse o ator na época.

Seu último trabalho como ator foi em 2015, em Phineas and Ferb.

