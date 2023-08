Dançarinos de MC Pipokinha expõe abusos sofridos após deixarem a funkeira: “mina suja”

No último final de semana, Jonas Kaik e Wesley Ferreira, ex-dançarinos de MC Pipokinha, fizeram grandes acusações contra a cantora após deixarem a equipe.

Os dois anunciaram a saída em uma publicação compartilhada em suas contas do Instagram, a príncipio, apenas com um texto, que dizia o seguinte: “É com uma paz imensa que nós viemos anunciar a nossa saída do time da Mc Pipokinha. Sabemos que muitos de vocês vão nos espetáculos para nos prestigiar e em respeito à vocês nós viemos dar essa satisfação. Obrigado por todo amor e carinho que nos foi dado nesta temporada. Em breve iremos nos pronunciar pra vocês sobre o ocorrido”.

Mas, a repercussão foi tanta, que os dançarinos decidiram gravar um vídeo explicando melhor o que aconteceu e revelando o que rola por trás dos bastidores. “Queria deixar claro para vocês que da nossa parte não rola nenhuma ingratidão. Muito pelo contrário, nós somos completamente gratos pelo espaço que ela e a empresa dela deu para que a gente pudesse ter representado o nosso trabalho e nossa arte. Ninguém sabe o que rola por trás dos bastidores”, iniciou Wesley.

Em seguida, os dançarinos apresentaram um áudio de Pipokinha, dizendo: “‘Quer ficar emburradinho, fica. Engole seco’”. Neste momento, Jonas segue falando que não pretendia expor a cantora, mas após a funkeira “forçar uma situação”, se tornou necessário. “A gente não ia expor nada, a gente já estava com uma data certa que era sair dia 3, íamos cumprir a agenda, mas ela mesma forçou uma situação que eu não achei legal”.

“O nosso psicológico não estava mais aguentando. Palavras que ela usou na frente de toda equipe dela, convidados, em um camarim. Ela falou: ‘A minha equipe é um lixo. Ninguém da minha equipe faz. Como consequência da forma que ela nos tratou, nós tivemos que sair de uma forma precipitada. Não saímos de uma forma amigável por conta do jeito que ela nos tratou”, desabafou Wesley, em seguida.

Ainda segundo os dançarinos, MC Pipokinha se deixou levar pela fama, por isso cada vez mais ela maltrata os funcionários de sua equipe, com frases como “Estou dando dinheiro, te sustentando”.

“Eu a vejo como falsa, ingrata, grossa, não sabe valorizar a equipe que tem, fala mal de uma pessoa aqui, mas daqui a pouco está abraçada ali”, continuou dizendo Wesley. E Jonas concordou: “Hipócrita, ignorante. Esse foi o motivo da gente ter saído. Ela não sabe trabalhar em equipe. Ela pode ter talento, as músicas são f*das, mas a personalidade dela não é uma pessoa que dá para trabalhar”.

Depois do vídeo, outras pessoas que já trabalharam com a cantora, começaram a publicar seus relatos sobre abusos sofridos e Wesley compartilhou em seus stories do Instagram. Pipokinha, no entanto, ainda não se pronunciou sobre polêmica.

