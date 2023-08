Casamento em off: Thiago Nigro e Maíra Cardi trocam celebração extravagante por cerimônia ‘íntima’

Maíra Cardi e Thiago Nigro desistiram temporariamente de ter um casamento ‘luxuoso e extravagante’. Após problemas com a logística do evento adiarem a celebração por tempo indeterminado, o casal decidiu optar por uma cerimônia ‘íntima e familiar’.

Conforme O Globo, Thiago revelou que o festão não foi completamente tirado dos planos, mas sim adiado para 2024. Enquanto isso, eles devem ter uma celebração íntima, pois sentiram que havia “muito barulho em cima do casamento”, devido as notícias sobre a festa.

“Decidimos fazer um casamento em off, sem ninguém saber a data, e vamos avisar depois que acontecer, mas vai ser em breve, muito em breve mesmo”, revelou o noivo.

“Como a gente sentiu, de alguma forma, talvez até espiritual, que tinha muito barulho em cima disso, decidimos casar em off, com a família, perante Deus. E aí, mais para frente, no ano que vem, a gente vai fazer o nosso casamento grande, do barulho mesmo, com festa e tudo mais, mas para nós o mais importante é o casamento perante Deus”.

Festa luxuosa

O casamento de Maíra Cardi e Thiago Nigro vem sendo comentado desde a data do anúncio com a provável data da celebração. Inicialmente marcado para o dia 26 de agosto, o casal acabou adiando a celebração depois que os três dias de festa se tornaram cinco.

Ao todo, seriam vários dias de casamento com ideias “fora da caixinha” e sem um orçamento pré-determinado.

Além da polêmica envolvendo a extravagância da celebração, o casal também se tornou comentado depois que Maíra revelou que ela e Thiago se casarão pelo regime da comunhão total de bens.

“Somos cristãos, eu acredito que, por isso, o meu corpo é dela, o dela é meu, e a gente é uma só carne. E por que com o dinheiro não seria igual?”, reflete Thiago.

