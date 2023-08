Cabelinho e Bella: Após suposto término por traição, internet diz quais casais eles nunca querem ver terminando

Rumores do último domingo (27) abalaram a internet com um suposto término de relacionamento de MC Cabelinho e Bella Campos.

Tudo começou quando uma influenciadora Duda Mehdef, disse ter passado a noite com o funkeiro em Belo Horizonte e ele havia contado sobre o término.

Contudo, tanto Bella Campos quanto Cabelinho não se pronunciaram sobre a polêmica. Pelo contrário, em sua apresentação no Qualistage na noite do último domingo (27) no Rio de Janeiro, o MC exibiu a foto da companheira no telão durante a música ‘Minha Cura’, feita para a amada.

Confira:

enquanto isso, cabelinho cantando minha cura no show com a bella no fundo pic.twitter.com/pNrDSme6oX — milymily (@c4milyssw) August 28, 2023

Casais que ‘nunca devem terminar’

Aproveitando o burburinho sobre o suposto término do casal, usuários do X (Twitter) apontaram quais casais eles nunca querem ver terminando, com algumas publicações soando cômicas.

LEIA TAMBÉM: Antes de Faustão, coração transplantado foi oferecido a outro receptor; entenda

Um dos casais mais apontados na rede foi Tata Estaniecki e Julio Cocielo. Casados desde 2018, eles são pais de Beatriz, de 3 anos, e do recém-nascido Caio.

"cabelinho e bella terminaram"



QUEM NÃO PODE TERMINAR: pic.twitter.com/qVarVpeVTZ — Previsões 🔮 (@PrevisaoReal) August 28, 2023

Outro casal da internet apontado como ‘meta de relacionamento’ e que nunca devem terminar foi Nilce e Leon, do canal do Youtube ‘Coisa de Nerd’. Morando no Canadá desde 2014, eles se casaram em 2008.

"ain Cabelinho e a Bella terminaram não acredito mais no amor“



QUEM NÃO PODE TERMINAR DE JEITO NENHUM: pic.twitter.com/q1Jvfg7Ssd — Monica Bellucci's wife🛐 (@h4l3kjk) August 28, 2023

Além de ‘casais de verdade’, a internet aproveitou para fazer algumas ‘zoeiras’. Um outro relacionamento apontado e que nunca pode terminar é com a carteira de trabalho.

“Mc Cabelinho e Bella Campos terminaram “



Único relacionamento que não pode terminar: pic.twitter.com/McDXkl4ahq — Boder_linda 🌹⚡ (@1982ebonny) August 28, 2023

Para os amantes do futebol, o relacionamento entre o Internacional e a Copa Libertadores da América também foi apontada. O time participou 15 vezes da competição, sendo campeão em 2006 e 2010.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Como acessar o catálogo de filmes eróticos e para adultos na Netflix: leva menos de 5 minutos

⋅ ‘The Crown’: produtores explicam como a morte da princesa Diana será tratada na série

⋅ Larissa Manoela é detonada por ex-participante de reality show; saiba quem foi