Apesar de protagonizar um novo filme, Larissa Manoela segue sem receber o cachê

Às vésperas da estreia de seu novo filme, “Tá escrito”, a atriz e empresária Larissa Manoela continua no centro de diversas polêmicas envolvendo seus pais e o tempo em que sua carreira foi administrada por eles.

Segundo informações do Terra, como a participação de Larissa no longa foi fechada durante o período em que a carreira da atriz estava sob gestão dos pais, ela não chegou a receber o cachê por sua atuação.

Ainda conforme a reportagem, as informações foram reveladas à colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

Com o rompimento de suas relações pessoais e profissionais com os pais, Larissa Manoela teria ficado sem direito a receber o cachê em questão, já que no momento da conclusão das filmagens, em março de 2023, ela ainda não tinha pleno controle de seus recebimentos e carreira.

Participação nos lucros

No entanto, apesar de não receber o cachê por sua atuação no filme, Larissa Manoela ainda receberá uma parte dos valores arrecadados com a bilheteria do filme.

Este pagamento será direcionado diretamente para sua conta, sem qualquer interferência de seus pais.

Apesar das informações, a mãe de Larissa Manoela, Silvana Taques, afirmou que todos os valores recebidos por conta dos trabalhos realizados pela atriz, foram direcionados a ela, algo que Larissa afirma não ter conhecimento já que as empresas eram majoritariamente controladas por seus pais.

Em uma das principais empresas, responsável pela maioria dos contratos celebrados em nome da atriz, Silvana e Gilberto eram detentores de 98% da sociedade, enquanto Larissa tinha apenas 2% da empresa.

Este, entre outros fatores, levaram a atriz a tomar a decisão de gerenciar sua própria carreira, causando um grande desconforto com seus pais. Desde maio deste ano, todos os contratos celebrados pela atriz estão sendo tratados por sua empresa, Mimalissa.