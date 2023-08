Antes de Faustão, coração transplantado foi oferecido a outro receptor; entenda

Após aguardar por uma semana na fila de espera do SUS por um transplante de coração, o apresentador Fausto Silva, o Faustão, teve o órgão transplantado neste final de semana.

Conforme informações da Contigo, as informações foram confirmadas pela Secretaria de Saúde de São Paulo. Por conta da gravidade de seu caso, Faustão era o segundo paciente na fila de prioridades a espera do transplante.

No entanto, antes de ser encaminhado para o apresentador, o órgão tinha um outro receptor com maior prioridade entre os pacientes que aguardavam um novo coração.

Após uma análise delicada, a equipe responsável pelo primeiro receptor decidiu recusar o órgão uma vez que o procedimento de transplante de órgãos é repleto de questões técnicas que devem ser consideradas, além de fatores envolvendo a compatibilidade do órgão com o receptor em potencial.

“A seleção gerada para a oferta deste coração, por meio do sistema informatizado de gerenciamento do sistema estadual de transplantes, trouxe 12 pacientes que atendiam aos requisitos. Destes, quatro eram considerados casos prioritários, sendo o receptor do órgão em questão o segundo da fila”, explica a Central de Transplantes sobre o caso.

A estimativa, é que pacientes priorizados aguardem entre um e três meses por um órgão, sendo que Faustão recebeu o coração apenas 1 semana após entrar oficialmente na lista. Ao todo, sete pessoas receberam corações ao longo da última semana, no Estado de São Paulo.

Procedimento concluído com sucesso

O transplante de Faustão foi confirmado pela equipe médica do Hospital Albert Einstein, onde o apresentador segue internado em cuidados intensivos. A cirurgia, que começou no início da tarde deste domingo, teve duração aproximada de 2h30.

A Central de Transplantes do Estado, teria acionado a equipe durante a madrugada de sábado para domingo, na expectativa da avaliação do órgão recebido que, ao ser considerado compatível, foi aceito e transplantado.

“O Einstein foi acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo na madrugada, quando foi iniciada a avaliação sobre a compatibilidade do órgão, levando em consideração o tipo sanguíneo B. A cirurgia aconteceu no início da tarde e durou aproximadamente 2h30″, revela o comunicado publicado pela Folha de S. Paulo.

