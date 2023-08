Ana Maria Braga retorna ao Mais Você e manda recado para Faustão: ‘que tudo evolua bem’

Na manhã desta segunda-feira, 28 de agosto, Ana Maria Braga voltou aos estúdios de gravação do Mais Você, para a alegria dos espectadores que estavam ansiosos pela sua volta e celebraram nas redes sociais.

Show de bola acompanhar as férias da Namaria por Jerusalém. Estava com saudades de acompanhar um material dela fora dos estúdios. #MaisVoce @ANAMARIABRAGA — Pedro Silva 📡 (@PedroSilvajor) August 28, 2023

A rainha das manhãs, além de receber o seu amigo Felipe Andreolli para se atualizar sobre o que está acontecendo no futebol brasileiro, também transmitiu uma série de reportagens que fez durante sua viagem para Israel. “A gente volta com a fé renovada nos homens, na vida. É tanta informação, tanta beleza, que demora para assimilar tudo, entender a geografia da história”, declarou a apresentadora.

A emoção da Ana Maria ao visitar o Santo Sepulcro 🥺🤏 #MaisVocê pic.twitter.com/Uxgm0lybJZ — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 28, 2023

E após prometer que amanhã detalharia tudo sobre o seu batismo no Rio Jordão, Ana Maria enviou um recado para o seu amigo de longa data, Fausto Silva, que acaba de passar por uma cirurgia de transplante do coração.

“Antes de eu encerrar o programa, eu queria falar do meu amigo Faustão. Eu fiquei muito preocupada com ele durante a minha viagem. Orei por ele e pela Preta Gil”, iniciou a loira. “O Faustão está entre os assuntos do momento, devido ao seu transplante do coração. E eu queria deixar o meu abraço para ele e a torcida de que tudo continue bem. Um beijo grande nesse novo coração. O Brasil inteiro está na torcida por você, para que tudo evolua bem”, acrescentou Ana Maria.

Faustão fez um resumo sobre o quadro do amigo para seus espectadores: “Ele está internado desde o início do mês, entrou na fila de transplantes e felizmente fez o procedimento ontem. A cirurgia durou cerca de 2h30 e o hospital informou que foi um sucesso. Ele segue na UTI apenas para acompanhamento da adaptação do orgão”.

Te amu, foi linda a sua volta!!! Obg por reza pelo Faustão e @PretaGil !! — Rodolfo Maceio (@maceio_rodolfo) August 28, 2023

A rainha das manhãs encerrou o programa enviando boas energias e orações para que o amigo se recupere logo: “Vou fazer um pedido especial para a Luciana, a esposa do Faustão, para enviar o nosso beijo e as nossas melhores energias para ele.

