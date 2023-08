Preta Gil, de 49 anos, está em uma nova etapa de sua recuperação. A cantora passou por uma cirugia que durou 14h, no Hospital Sírio-Libanês.

Durante o procedimento, foi retirado o tumor de reto, como detalhado pelo site Quem.

“Hoje foi um dia de mais uma adaptação da alimentação. Voltei a comer comida sólida, pastosa com um pouco de pedaços. É um processo, porque tem que comer muito pouquinho para digerir direito, e a bolsa ficar bem”, explicou.

“Tudo é um processo. Hoje foi mais um dia de aprendizado, de luta, mas de vitória”, completou;

“Foi um dia de adaptação da comida pastosa e um pouco de pedaços, para ver como funciona a bolsa, como a bolsa reage. Aí dá mil coisinhas, então tem que ter paciência”, disse a cantora.

Ainda no hospital, Preta Gil fala sobre evolução após complicada cirurgia de retirada de tumor

Ainda de acordo com as informações, na semana passada, os médicos retiraram o dreno nasogástrico que Preta Gil estava usando.

“O meu corpo está livre de células cancerígenas. A cirurgia foi um sucesso, tivemos remoção total do tumor com margem. E isso quer dizer que, no momento, meu corpo está livre dessas células, mas a cura é um processo”, afirmou a cantora.

Com informações do site Quem