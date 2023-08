Reprise de Mulheres Apaixonadas: Forte briga entre Diogo e Marina é revelada

Diogo (Rodrigo Santoro) vai mostrar uma nova face na reprise de Mulheres Apaixonadas, que vai assustar quem acompanha o Vale a Pena Ver de Novo. Nos próximos capítulos, o galã vai dar um tapa em Marina (Paloma Duarte), deixando a esposa muito abalada.

Tudo vai acontecer durante um passeio ao cinema, quando o casal se desentende e ela chega dá o primeiro tapa na cara do personagem, que acaba revidando da pior forma. Para quem não lembra, a esposa do rapaz fica com ciúmes ao ver algumas amigas dele no shopping.

Diogo fica furioso com a situação e decide cancelar o passeio com a personagem de Paloma Duarte em Mulheres Apaixonadas. Os dois voltam para o apartamento e a discussão fica ainda mais forte e ele compara Marina a Heloísa (Giulia Gam), outra ciumenta da novela de Manoel Carlos.

Reprise de Mulheres Apaixonadas: Marina mostra ser uma mulher ciumenta (Reprodução/Globo)

Cada vez mais nervoso, Diogo perde o controle e, mesmo não querendo agredir a esposa, ele acaba ferindo com palavras duras: “Não vou bater. Vou revidar. Dá um tapa na minha cara para ver se eu não te devolvo. Você não é valente?”, rebate o personagem de Rodrigo Santoro.

Marina, que também está fora de controle, não hesita e dá um tapa no rosto de Diogo, que imediatamente reage. As agressões verbais e físicas marcam um capítulo tenso da reprise de Mulheres Apaixonadas, fazendo ela chamar o marido de “cafajeste”.

Depois disso, a discussão termina com a personagem de Mulheres Apaixonadas perdendo o controle e ameaçando matar Diogo. Por fim, a personagem se tranca no quarto e uma cena mostra ela profundamente abalada pela intensidade da briga.

Reprise de Mulheres Apaixonadas: Em briga, Diogo bate no rosto de Marina (Reprodução/Globo)

