Suposta morte de MC Marcinho assusta fãs na madrugada, mas verdade é revelada

Príncipe do Funk: MC Marcinho segue internado no Rio de Janeiro (Reprodução/Instagram)

O estado de saúde de MC Marcinho é delicado, mas a assessoria do cantor desmentiu os boatos de que, depois de uma piora significativa, ele estaria morto, como circula nas redes sociais.

Segundo a equipe Hospital Copa D’or, o artista segue internado: “O paciente Marcio André Nepomuceno Garcia, internado desde o dia 27/06/2022, continua sob cuidados intensivos e com significativa piora do quadro clínico nas últimas 24 horas”.

O comunicado diz ainda que MC Marcinho permanece com o coração artificial e que o seu estado de saúde evoluiu com disfunção de múltiplos órgãos: “Toda a equipe do hospital está dedicada a oferecer a melhor assistência ao paciente e o acolhimento necessário à família e amigos”, informa a nota enviada à imprensa.

Ao G1, Vanessa Bicalho, que trabalha com MC Marcinho, de 45 anos, familiares foram chamados ao Hospital Copa D’or, que fica no Rio de Janeiro, para conversar com os médicos, que informaram sobre o momento delicado: “Eles falaram da piora, que meio que não tem mais o que fazer. Que agora só um milagre para tirar ele dessa situação”, disse ela, garantindo que o artista está vivo.

Ela informou ainda que a família segue apreensiva: “A família está muito apreensiva, mas eles são cristãos, acreditam muito e saíram daqui para se retirar para rezar pelo Márcio”.

Pelas redes sociais, a equipe do MC fez um pedido aos fãs: “Marcinho continua vivo e em estado grave. Contamos com a colaboração de todos com informações verdadeiras, em respeito à família e aos fãs. Ele está grave, sim, a família foi chamada, sim, mas ele segue ligado aos aparelhos”.

A internação de MC Marcinho

MC Marcinho está hospitalizado desde o dia 27 de junho com um quadro de insuficiência cardíaca e renal, que teve uma piora significativa por causa da sepse, que é um quadro de infecção generalizada e precisou de cuidados mais intensivos.

Com isso, MC Marcinho deixou a fila de transplantes de coração do Sistema Único de Saúde (SUS), até que o problema seja sanado. Segundo as regras, o receptor de órgãos tem que ter condições mínimas para suportar uma cirurgia e receber o órgão.

“Muitas complicações estão surgindo agora e, nesse momento, ele não tem condições de fazer a cirurgia. Ele estava na fila do transplante, mas com o quadro de infecção se agravando, não pode fazer a cirurgia”, explicou a assessora do cantor, Vanessa Bicalho.

