Reprise de Mulheres de Areia: Tonho da Lua fica fora da casinha e há um culpado

Tonho da Lua (Marcos Frota) sofre quase diariamente nas mãos de Donato (Paulo Goulart), que desta vez vai passar dos limites e fazer o artista ficar fora da casinha. Tudo acontece quando o amigo de Ruth (Gloria Pires) toma algo que não deveria em Mulheres de Areia.

Em cenas que ainda estão por vir no Edição Especial (TV Globo), o padrasto do escultor revela que é uma pessoa muito cruel e manda o jovem para o hospício. Tudo acontece quando o vilão coloca um remédio no leite de Tonho, que não percebe e bebe o copo todo.

Depois disso, o personagem de Marcos Frota perde o controle e fica extremamente agressivo com todos à sua volta. Com o plano cruel funcionando, Donato decide chamar o hospital, que vai colocar Da Lua em uma camisa de força.

Reprise de Mulheres de Areia: Nada de Ruth, Tonho da Lua quer saber se Donato matou o seu pai (Reprodução/Globo)

Mas, o vilão da reprise de Mulheres de Areia se faz de desentendido e demonstra medo ao ver as reações de Tonho. Com isso, decide ligar para César (Henri Pagnoncelli) e Marcos (Guilherme Fontes) contando que o enteado está fora de controle. O marido de Raquel (Gloria Pires) fica preocupado e chama a ambulância, que vai até a praia.

A chegada da equipe médica é celebrada por Donato, mas não para o bem de Tonho da Lua, que vai ser colocado em uma camisa de foça. A comemoração do pescador deve-se pelo fato de ter o escultor longe de casa, pelo menos por um período.

Reprise de Mulheres de Areia: Donato rouba o dinheiro de Floriano (Reprodução/Globo)

Da Lua será levado para a internação e Donato, por sua vez, finge que está preocupado e se faz de vítima na frente de todos os demais personagens da novela de 1993.

Entenda o motivo da crueldade

Donato sabe que Tonho da Lua está buscando informações sobre a morte do pai e que ele é um dos suspeitos do artista. Com isso, ele decide agir para que não seja descoberto, então, em um determinado momento ele consegue colocar o remédio na bebida do rapaz e o efeito aparece pouco tempo depois.

