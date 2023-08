Príncipe do Funk: MC Marcinho morreu neste sábado, aos 45 anos

MC Marcinho, um dos nomes mais conhecidos do funk carioca, morreu neste sábado (26), aos 45 anos, devido às complicações de problemas cardíacos. O famoso estava internado no Hospital Copa D’Or, que chegou a desmentir a notícia de que o falecimento teria ocorrido nesta sexta-feira (25).

A morte do Príncipe do Funk foi confirmada pela unidade de saúde às 9h38. Marcinho estava no CTI desde 10 de julho, após sofrer uma parada cardíaca. Ao longo dos meses, os médicos vinham tentando salvá-lo com diversos procedimentos, como a implantação de um coração artificial e o uso da Ecmo, uma espécie de pulmão artificial externo.

Marcinho deixa três filhos.

Suposta morte de MC Marcinho assusta fãs na madrugada

O estado de saúde de MC Marcinho era delicado, mas durante a madrugada deste sábado (26) a notícia da morte já estava espalhada nas redes sociais e a assessoria do cantor desmentiu a informação, que ainda era boato.

Segundo a equipe Hospital Copa D’or, o artista segue internado: “O paciente Marcio André Nepomuceno Garcia, internado desde o dia 27/06/2022, continua sob cuidados intensivos e com significativa piora do quadro clínico nas últimas 24 horas”.

LEIA TAMBÉM: ‘The Crown’: recriará cena icônica do dia que William cai de amores por Kate Middleton desfilando

O comunicado diz ainda que MC Marcinho permanece com o coração artificial e que o seu estado de saúde evoluiu com disfunção de múltiplos órgãos: “Toda a equipe do hospital está dedicada a oferecer a melhor assistência ao paciente e o acolhimento necessário à família e amigos”, informa a nota enviada à imprensa.

Ao G1, Vanessa Bicalho, que trabalha com MC Marcinho, de 45 anos, familiares foram chamados ao Hospital Copa D’or, que fica no Rio de Janeiro, para conversar com os médicos, que informaram sobre o momento delicado: “Eles falaram da piora, que meio que não tem mais o que fazer. Que agora só um milagre para tirar ele dessa situação”, disse ela, garantindo que o artista está vivo.

LEIA TAMBÉM: Após batalha contra o câncer, Preta Gil comemora nova vitória