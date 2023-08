Príncipe do Funk: MC Marcinho estava separado seis dias antes da sua morte

Kelly Garcia estava separada do Príncipe do Funk (Reprodução/Instagram)

A morte de MC Marcinho, aos 45 anos, fez com que questões da vida pessoal se tornassem públicas, como o fato do funkeiro ter se divorciado seis dias antes de morrer. A confirmação foi feita por Kelly Garcia, pelas redes sociais.

Em publicação, ela disse aos seguidores que estava fazendo orações pela vida do funkeiro e que tinha um “sentimento genuíno” por ele, mesmo depois da separação.

MC Marcinho morre aos 45 anos (Reprodução/Instagram)

Com 15 anos de casados, eles ficaram juntos por mais de 20 anos: “Estou passando por momentos muito difíceis, agora sou oficialmente ex-esposa (saiu o divórcio) do MC Marcinho. Mas o que sinto por ele é tão genuíno e lindo que o que posso fazer agora é orar sem cessar e cuidar da minha saúde”, afirmou Kelly.

Ela chegou a dizer ainda que ficaria fora das redes sociais para não “adoecer” com as possíveis mensagens negativas. Ao todo, ela e MC Marcinho ficaram juntos por 25 anos e tiveram dois filhos: Marcelly, de 24 anos, Marcelo, de 22. O cantor também era pai de outros herdeiros.

Famosos usam as redes sociais para se despedir de MC Marcinho (Divulgação/Fabio Rasec)

A confirmação da morte do MC

MC Marcinho, um dos nomes mais conhecidos do funk carioca, morreu neste sábado (26), aos 45 anos, devido às complicações de problemas cardíacos. O famoso estava internado no Hospital Copa D’Or, que chegou a desmentir a notícia de que o falecimento teria ocorrido nesta sexta-feira (25).

A morte do Príncipe do Funk foi confirmada pela unidade de saúde às 9h38. Marcinho estava no CTI desde 10 de julho, após sofrer uma parada cardíaca. Ao longo dos meses, os médicos vinham tentando salvá-lo com diversos procedimentos, como a implantação de um coração artificial e o uso da Ecmo, uma espécie de pulmão artificial externo. Marcinho deixa três filhos.

