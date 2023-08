O elenco de ‘A Casa do Dragão’ parece familiar? Aqui está em quais papéis você os viu antes

Emma D'Arcy na série 'A Casa do Dragão' (Ollie Upton/HBO)

Já se passaram mais de quatro anos desde que Game of Thrones exibiu seu episódio final. E agora, o tão aguardada spin-off da série, A Casa do Dragão, preencheu o vazio de quem estava com saudades de Westeros. E o melhor: a segunda temporada já está a caminho - mesmo que ainda não tenhamos uma data exata de estreia.

Como a série apresenta um elenco diferente de GoT, que tal saber em que outros papéis as atrizes e atores já estrelaram. Assim, você não terá que pausar os episódios da próxima temporada para se perguntar: “Onde mais eu vi aquele ator ou atriz?”.

Conheça mais detalhes sobre o elenco de A Casa do Dragão

Paddy Considine, o Rei Viserys Targaryen

Quais outros filmes ou séries participou: Sapatos do Homem Morto, Peaky Blinders, Informer, The Outsider, O Terceiro Dia, O Fim do Mundo, Na América, Tiranossauro

Além de A Casa do Dragão, ele é amplamente conhecido por interpretar Richard em Dead Man’s Shoes e o Padre John Hughes na terceira temporada de Peaky Blinders.

Matt Smith , o Príncipe Daemon Targaryen

Quais outros filmes ou séries participou: Doctor Who, The Crown, Morbius, Last Night in Soho, Moses Jones

Você provavelmente o reconhece de The Crown, onde interpretou o príncipe Philip na primeira e na segunda temporada.

Olivia Cooke, a Alicent Hightower

Quais outros filmes ou séries participou: Bates Motel, Ready Player One, Vanity Fair, Modern Love, Slow Horses

Ela também emprestou sua voz para a popular série de podcasts Soft Voices.

Emma D’Arcy, a Princesa Rhaenyra Targaryen

Quais outros filmes ou séries participou: Truth Seekers, Hanna, Mothering Sunday, Wanderlust

Depois de ter sua grande chance como Naomi Richards em Wanderlust, interpretou Astrid em Truth Seekers.

Eve Best, a princesa Rhaenys Targaryen

Quais outros filmes ou séries participou: Sinais Vitais, The Honourable Woman Nurse Jackie, Homem de Sorte, Destino: A Saga Winx, O Discurso do Rei

Excluindo A Casa do Dragão, seus papéis mais notáveis foram Dra. Eleanor O’Hara em Nurse Jackie e Wallis Simpson em O Discurso do Rei

Steve Toussaint, oLord Corlys Velaryon (também conhecido como “The Sea Snake”)

Quais outros filmes ou séries participou: Princípe da Persia: The Sands of Time, Doctors, Silent Witness, Scott & Bailey, Inspector Lewis

Embora ele tenha nascido no Reino Unido, sua família é natural de Barbados.

Rhys Ifans, o Otto Hightower

Quais outros filmes ou séries participou: Notting Hill, Snowden, Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1, Elementar, Estação de Berlim

Se ele parece familiar, provavelmente é porque interpretou o Dr. Curt Connors (também conhecido como The Lizard) em Homem Aranha.

Milly Alcock, a jovem princesa Rhaenyra Targaryen

Quais outros filmes ou séries participou: A Place to Call Home, Pine Gap, Reckoning, Upright

Antes de se tornar membro do elenco de House of the Dragon, ela interpretou Meg em Upright, da Austrália.

Ewan Mitchell, o Aemond Targaryen

Quais outros filmes ou séries participou: High Life, O Último Reino, The Halcyon

Sua maior reivindicação à fama é estrelar quatro temporadas de O Último Reino.

Graham McTavish, o Sr Harrold Westerling

Em que mais ele participou: Aquaman, Lúcifer, Pregador, Castlevania, The Witcher, Outlander

Além de The Witcher e Outlander, ele também ficou fanoso pelo personagem Dwalin nos filmes O Hobbit.