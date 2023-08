De Lexa a Gilberto Gil: Famosos usam a web para se despedir de MC Marcinho

Muitos famosos, como Anitta, Lexa e Gilberto Gil, prestaram uma homenagem a MC Marcinho, que morreu neste sábado (26), aos 45 anos. Pelas redes sociais, o Príncipe do Funk não foi lembrado apenas por suas músicas, como Glamurosa.

Em sua página no Twitter, Anitta disse que o artista “marcou para sempre o funk e a música”. Segundo a famosa, ele tinha um grande talento e sempre foi uma pessoa simples e carismática: “Foi um dos precursores do funk melody e da popularização do ritmo no Brasil. Descanse em paz”.

O príncipe do funk precisou descansar, tanta gente que fez história no funk partindo, que o legado do MC Marcinho seja eterno, ele descansou porque lutou muito, meus pêsames a sua família, amigos e fãs!! Esse fez história #luto — Valesca Popozuda 💋 (@ValescaOficial) August 26, 2023

“Uma perda imensa para o mundo do funk e da música negra brasileira. MC Marcinho foi um pioneiro que influenciou gerações e enriqueceu a nossa cultura. Nossos sentimentos à família e aos fãs”, descreveu Gilberto Gil.

Lexa, que é casada com MC Guimê, também usou o Twitter para lamentar a morte do Príncipe do Funk e lembrou que a assessoria dele tinha desmentido o boato: “Ontem ainda havia esperanças, hoje a notícia mais triste chegou. Vá em paz MC Marcinho”.

Mc Marcinho marcou uma época, gente boa demais, ele é um pilar do funk carioca e da música Brasileira… que descanse em paz — Marcelo D2 (@Marcelodedois) August 26, 2023

A confirmação da morte do MC

MC Marcinho, um dos nomes mais conhecidos do funk carioca, morreu neste sábado (26), aos 45 anos, devido às complicações de problemas cardíacos. O famoso estava internado no Hospital Copa D’Or, que chegou a desmentir a notícia de que o falecimento teria ocorrido nesta sexta-feira (25).

LEIA TAMBÉM: Reprise de Mulheres de Areia: Tonho da Lua fica fora da casinha e há um culpado

A morte do Príncipe do Funk foi confirmada pela unidade de saúde às 9h38. Marcinho estava no CTI desde 10 de julho, após sofrer uma parada cardíaca. Ao longo dos meses, os médicos vinham tentando salvá-lo com diversos procedimentos, como a implantação de um coração artificial e o uso da Ecmo, uma espécie de pulmão artificial externo. Marcinho deixa três filhos.

LEIA TAMBÉM: Bianca Andrade usa bermuda de forma ‘esquisita’ e avisa: “Hoje eu vim para te irritar”