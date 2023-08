Conheça o gosto musical peculiar do príncipe William baseado em último vídeo postado

O príncipe William, de 41 anos, já havia revelado no passado, a um grupo de alunos, que é fã de rock (que gosta muito de Coldplay e Linkin Park) e de clássicos, assim como “The Best” de Tina Turner, que o lembra de sua mãe, a princesa Diana. No entanto, este membro da realeza tem outros gostos favoritos que ainda nãp havia mostrado, como evidenciado por sua última postagem no Instagram.

Para comemorar o Dia Internacional do Cachorro, em 26 de agosto, o príncipe de Gales postou um vídeo na conta do Instagram que compartilha com sua esposa, Kate Middleton, também 41. O clique, que era uma compilação dos muitos cachorros que o casal encontrou na estrada, teve a trilha sonora de uma escolha de música adequada, mas surpreendente: “Who Let the Dogs Out”, de Baha Men.

“A hashtag #DogsOnRoyalVisits diz aalguma coisa?!” a legenda perguntou. “Para o #InternationalDogDay, aqui estão apenas alguns cães para quem dissemos olá na estrada este ano”.

Embora “Who Let the Dogs Out” tenha sido a escolha perfeita para este vídeo, é difícil imaginar o príncipe William tocando essa música. No entanto, foi lançado um ano antes de o príncipe iniciar seus estudos de graduação na Universidade de St Andrews. Talvez esta tenha sido a trilha sonora de seu ano sabático?

Embora não tenhamos conseguido superar a escolha cômica da música do príncipe, outros seguidores reais mostraram seu amor pela postagem nos comentários. Um usuário escreveu: “Ahh, adorei isso!! Por favor, faça disso uma tradição real.” Outro acrescentou: “Sim, adoramos esta hashtag. [emoji batendo palmas] #dogsonroyalvisits”.

Além de seus muitos encontros com cães durante as visitas reais, o príncipe e a princesa de Gales têm seu próprio filhote – um cocker chamado Orla. O amigo peludo foi dado ao casal como presente do irmão de Kate Middleton, James.

