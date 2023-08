‘The Crown’: recriará cena icônica do dia que William cai de amores por Kate Middleton desfilando

A 6ª temporada de The Crown está prevista para ser lançada ainda este ano e nos apresentará Ed McVey e Meg Bellamy nos papéis dos jovens Príncipe William e Kate Middleton. A série mostrará os primeiros dias do relacionamento do casal, incluindo como eles se conheceram na escola - e a vez em que William viu Kate desfilar em uma passarela de moda vestindo nada além de um vestido transparente e lingeries.

De acordo com o The Sun, os produtores de The Crown mostraram fotos do encontro recriado de Will e Kate na passarela durante o Festival de TV de Edimburgo, na Escócia. Infelizmente, as fotos ainda não foram divulgadas ou compartilhadas pela Netflix, então teremos que esperar pela chegada da nova temporada.

Embora eles já tivessem se encontrado no campus antes, foi quando a Princesa de Gales participou de um desfile de moda beneficente que ela realmente chamou a atenção de Will. O design de malha transparente, feito por Charlotte Todd, foi modelado pela Princesa Catherine em 2002. De acordo com a repórter real Katie Nicholl, o príncipe de Gales estava falou para seu amigo Fergus “Uau, Fergus, Kate é gostosa!” e começou a elogiá-la em um after da festa.

“Ele realmente disse que ela estava um arraso naquela noite, o que a fez corar”, disse Nicholl. “Definitivamente havia química entre eles e Kate realmente impressionou William. E a certa altura, quando William pareceu se inclinar para beijá-la, ela se afastou. Ela não queria passar a impressão errada ou facilitar demais para Will”, continuou a repórter.

Não há data oficial de lançamento para a sexta temporada de The Crown, no entanto, a Netflix disse que será lançado antes do final de 2023.

