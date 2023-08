Tapa na cara e demissão: Globo investiga abuso nos bastidores do Vai Que Cola

A situação está complexa nos bastidores do Vai Que Cola, programa de humor que tinha Paulo Gustavo (1978-2021) como protagonista e é exibido na Globo e no Multishow, depois que uma denúncia de abuso foi confirmada.

Segundo relatos, os problemas começaram após alguns roteiristas da atração criarem uma carta aberta acusando parte do elenco de pedir a demissão de André Gabeh, roteirista e ex-BBB. Vale destacar que este já não faz parte da equipe.

Paulo Gustavo foi o protagonista do seriado de humor Vai que Cola (Reprodução/Globo)

Voltando a denúncia de abuso, ela teria acontecido durante as filmagens, quando uma das protagonistas do Vai Que Cola teria discutido com um assistente de direção e, em seguida, a mesma teria dado dois tapas no rosto do profissional. O caso foi levado à direção do Multishow e da Globo, que abriram uma investigação.

LEIA TAMBÉM: Reprise de Mulheres de Areia: A verdade envolvendo a morte de Vanderlei

Com todo esse barraco, a emissora também informou quais são os próximos passos e como pretende agir com a denúncia de agressão: “Todo relato de assédio na Globo é apurado criteriosamente assim que tomamos conhecimento. A Globo reafirma que não tolera comportamentos abusivos em suas equipes”.

Vai que Cola é um dos maiores sucessos do Multihsow (Reprodução/Globo)

O documento, enviado à imprensa, também afirma que o Código de Ética do Grupo Globo deve ser cumprido por todos que trabalham na emissora e detalha que todo o relato feito pelos profissionais do Vai Que Cola será “apurado criteriosamente”.

Segundo o Grupo Globo, as lideranças do Vai Que Cola estão sendo ouvidas: “Desde que tomaram conhecimento da situação, a produtora Fábrica, responsável pela produção, e as equipes da Globo responsáveis pelo conteúdo deram início a um processo de escuta com as lideranças criativas do programa”.

LEIA TAMBÉM: “Espírito da homossexualidade”: Thammy Miranda diz que Gretchen o levou para exorcismo