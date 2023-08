Reprise de Mulheres Apaixonadas: Lésbica ou bissexual, Clara está em dúvida?

A vida sexual de Clara (Alinne Moraes) é um dos assuntos mais frequentes nos capítulos de Mulheres Apaixonadas, novela de Manoel Carlos reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, mas ela pode descobrir ser uma mulher bissexual.

Depois de terminar o seu namoro com Rafaela (Paula Picarelli), a estudante vai se relacionar com Rodrigo (Leonardo Miggiorin), que nunca escondeu que é interessado pela jovem, que fica em dúvida se vai ficar com o papel de Julieta na peça de fim de ano da escola. Neste momento, ela também fica em dúvida se é lésbica.

Os pensamentos da personagem de Alinne Moraes ficam ainda mais confusos durante um churrasco na casa de César (José Mayer). No evento, o filho do veterano aproveita para conversar sobre a peça e consegue cativar a ex-namorada de Rafa e um inesperado beijo entre os dois.

Reprise de Mulheres Apaixonadas: Apaixonado, Rodrigo dá um beijo em Clara (Reprodução/Globo)

O problema é que Clara e Rodrigo são flagrados por Rafaela, que observa tudo da porta do quarto e fica muito triste. Devastada, a jovem chora enquanto o beijo do suposto casal acontece.

LEIA TAMBÉM: Os brincos ‘diferentes’ e o look de Patrícia Poeta engajam os fãs do Encontro

Mas, tudo acaba quando Clara começa a pensar em seu relacionamento com Rafaela. Já o filho de César percebe que algo aconteceu e pede desculpas pela situação e Clara deixa o quarto do rapaz.

Mulheres Apaixonadas: Alinne Moraes e Paula Picarelli (Reprodução/Globo)

Na área externa da casa, a estudante encontra sua ex isolada e começa uma conversa sobre a possibilidade de viver Julieta no teatro. Mas, Rafa interrompe e questiona se existe algo que ela queira falar, buscando informações sobre o futuro do namoro.

Depois de um tempo, ela diz que foi beijada por Rodrigo, inventando que não foi com o seu consentimento. Mas, como a estudante não acredita, já que viu tudo pela porta do quarto.

LEIA TAMBÉM: ‘Imbrochável’: Luan Santana dá detalhes da sua vida sexual e diz com o que se parece na cama