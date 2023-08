Os brincos ‘diferentes’ e o look de Patrícia Poeta engajam os fãs do Encontro

No Encontro, Patrícia Poeta ganha brincos de banana de feirante (Reprodução/Globo)

Que Patrícia Poeta é ligada em moda todo mundo sabe, mas a apresentadora do Encontro não esperava ganhar um acessório para compor os looks que usa dentro e fora da TV Globo. A surpresa aconteceu no programa desta sexta-feira (25), durante uma chamada ao vivo.

Cheia de energia, a apresentadora lembrou da celebração do Dia do Feirante e chamou diferentes repórteres, que estavam espalhados pelo país. Mas, ela não esperava ganhar um par de brincos de presente. O detalhe é que eles eram em formato de banana.

SEXTOU! Parabéns aos nossos queridos feirantes do Brasil! Quem aí também ama fazer uma feirinha? 😗🫶 #Encontro pic.twitter.com/PiUhssl5Br — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 25, 2023

A surpresa, dada por um feirante que vende a fruta, deixou Patrícia Poeta rindo à toa. A diversão não parou por aí, já que a famosa entrou na onda da entrevista e disse que o profissional tinha voz de locutor de rádio, que é um dos seus pontos mais fortes na hora de cativar clientes.

No Twitter, os brincos de banana viraram um assunto forte. Mas, há quem assuma que a famosa não deva usar os acessórios: “Já estou até vendo a Patrícia, chegando em casa, vai jogar esses brincos na lixeira”.

A galera de #TerraEPaixão recebeu a visita ilustre de ninguém mais, ninguém menos que Chitãozinho & Xororó! 😍✨ #Encontro pic.twitter.com/rbF8fz3GLN — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 25, 2023

Look repetido na TV

Mas, mesmo com o presente inusitado, o que chamou mesmo a atenção das redes sociais foi o fato de Patrícia Poeta e Cris Flores, apresentadora do Fofocalizando (SBT), usarem o mesmo look.

Durante o Encontro ao vivo, internautas compartilharam fotos das famosas com a mesma roupa e chegaram a questionar se era promoção: “A Chris Flores e a Patrícia Poeta comprando seus lookinhos no mesmo saldão da lojinha do Brás”, escreveu uma pessoa.

Comentários como “as amigas trocaram os looks” e “copia e cola” também se destacaram no Twitter durante a manhã desta sexta-feira (25). Há também quem chegue a conclusão de que as emissoras rivais teriam feito as pazes: “SBT e Globo estão trocando os figurinos? A Patrícia Poeta está com a mesma roupa que a Chris Flores usou há alguns dias”.

