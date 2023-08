MC Marcinho: assessoria se pronuncia e nega morte do cantor

Príncipe do Funk: MC Marcinho segue internado no Rio de Janeiro (Reprodução/Instagram)

Um comunicado emitido pela assessoria do funkeiro Mc Marcinho confirmou, às 16:45h desta sexta-feira, dia 25 de agosto, que o cantor segue “vivo e em estado grave”.

A declaração foi feita pela assessoria após uma notícia informar de forma equivocada o falecimento do cantor, que segue internado há quase dois meses para tratar um quadro de insuficiência cardíaca e renal.

“Mc Marcinho segue vivo em estado grave. Contamos com a colaboração de todos com informações verdadeiras, em respeito à família e aos fãs”, declara a publicação feita pela assessoria de Marcinho.

O funkeiro está internado há quase dois meses e teve uma piora significativa em seu quadro de saúde nas últimas 24 horas. Enquanto aguardava por um transplante de coração, Marcinho foi diagnosticado com uma infecção generalizada, agravando seu estado clínico.

Pedidos de apoio

Uma corrente de apoio e orações por Macinho segue sendo realizada. Na última quarta-feira, dia 22 de agosto, o irmão do funkeiro, Mauro Garcia, utilizou as redes sociais para pedir por orações em nome do cantor.

“Amigos, eu estou precisando muito da ajuda de vocês mais uma vez. A situação do meu irmão piorou e só um milagre de Deus. Desde já, obrigada por todas as orações. Me ajudem. Nosso Deus é o Deus do impossível”.

Além do pedido por orações, a equipe também pediu pela doação de sangue para o cantor. A campanha ganhou o apoio de nomes como o cantor Buchecha, o Bruno Cardoso, Samara Felippo, Taty Zatto, Mc Bob Rum e Mc Koringa.

Internado desde o dia 27 de junho, Marcinho chegou a entrar na fila para o transplante de coração, mas a piora do quadro levou a retirada de seu nome da fila de espera pelo novo órgão.

Em 14 de julho, o Mc foi submetido a uma cirurgia de implante de um coração artificial para auxiliar seu coração a manter a frequência e força dos batimentos. Marcinho segue internado no hospital Copa D’or, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Fonte: EXTRA