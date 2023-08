Maíra Cardi usa a Bíblia para justificar sua opinião sobre o caso de Larissa Manoela

Maíra Cardi revelou ter sofrido trauma no esporte escolhido por sua filha (Reprodução / Instagram)

A influenciadora e coach de emagrecimento Maíra Cardi decidiu dar sua opinião a respeito do caso da atriz e empresária Larissa Manoela. Surpreendendo o público com seu posicionamento, Maíra fez questão de justificar sua opinião com passagens da Bíblia.

Segundo uma publicação feita pelo Correio Braziliense, a opinião de Maíra sobre o assunto foi solicitada por um seguidor, que a questionou sobre o que ela pensava a respeito de pais tóxicos que tentam controlar os filhos.

O seguidor ainda questionou sobre os filhos que saem da casa dos pais para se casar. Apesar de não citar nomes, é possível notar que as perguntas fazem referência ao caso de Larissa Manoela, que saiu de casa para morar com o noivo, André Luiz Frambach, em meio a uma série de polêmicas envolvendo o comportamento de seus pais.

Resposta bíblica

Respondendo às questões de seu seguidor, Maíra fez questão de afirmar que não era apenas a sua opinião, mas também o que estava escrito na Bíblia.

“Não é nem o que eu acho, né? É o que a Bíblia diz. Eu gosto quanto está na Bíblia, porque contra fatos não há argumentos”, começou a coach.

“Quando o casal se casa, eles são um só e farão uma família deles, deixarão pai e mãe, é indiscutível”.

“O filho precisa desgarrar da mãe e do pai, não é opcional. Os pais precisam deixar eles serem felizes, porque senão, não vai ser feliz nunca”, finalizou a coach.

Para fechar seus stories, Maíra ainda compartilhou um versículo bíblico: “Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2:24″.

Diferente de outras vezes em que deu sua opinião sobre temas polêmicos, Maíra Cardi foi aplaudida pelos seguidores.

“Meu Deus! Uma hora dessas da manhã e eu sendo obrigada a concordar com a Maíra Cardi? Larissa Manoela, olha o que você fez comigo”, comentou uma pessoa.

“Certa, mas não precisa deixar pai e mãe para necessariamente se casar, é sempre bom buscar independência por si mesmo”, comentou outro.