Essas celebridades sofrem de alopecia E VOCÊ NÃO SABIA

A cantora Maiara, da dupla com Maraísa, anunciou esta semana que sofre com alopecia e assim como sua irmã gêmea, também trata da condição desde 2021.

Contudo, a doença, que causa a perca de cabelo, começou a ser mais comentada no Oscar 2022, após uma briga entre Will Smith e Chris Rock, causada por uma piada do comediante envolvendo a esposa do ator, que na ocasião estava com a cabeça raspada.

Jada Pinkett Smith, de 51 anos, revelou o diagnóstico da doença em 2018 no Facebook, durante o programa ‘Red Table Talk’, ao lado de sua filha Willow, e sua mãe, Adrienne Banfield-Norris.

Na época, em entrevista ao ‘The Guardian’, a atriz e empresária disse que expor a doença autoimune foi importante para praticar o desapego.

“Aprendi muito sobre desapego. E aprendi uma beleza mais profunda dentro de mim, sendo capaz de deixar meu cabelo ir. Tem sido difícil, assustador, porque, especificamente, como mulheres negras, nos identificamos muito com nossos cabelos. E foi assustador. Eu realmente tive que cavar fundo e ver a minha beleza além da minha estética”.

Outra atriz que já disse sofrer de alopecia androgenética, também chamada de calvície, foi Deborah Secco, de 43 anos. “Eu tenho muito pouco cabelo desde sempre. Tenho alopecia androgenética e, por conta disso, tenho fios bem fininhos, parecendo cabelinho de bebê mesmo. Mas não é só eu, a minha família inteira tem a doença”, disse em entrevista à ‘Rede TV!’.

LEIA TAMBÉM: Mulher de 101 anos que ainda mora sozinha dá uma dica especial para conquistar vida longa

Gretchen foi outra famosa que também revelou sofrer de calvície. Aos 64 anos, ela expôs a condição após realizar um procedimento capilar. “Já fiz inúmeros procedimentos estéticos e sempre continuarei fazendo. Único. Trabalho de artista. Obrigado por dar mais esse ganho de autoestima nas nossas vidas”, escreveu a cantora nas redes sociais ao ser crítica pelo números de intervenções estéticas.

Vencedora do BBB 21, Juliette revelou em 2022 que sofre de e alopecia androgenética. “O povo estava perguntando o que eu faço no dermatologista. Fora essas coisas de tratamento de pele, peeling, todas essas coisas de embelezamento, faço um laser aqui nessas áreas [disse apontando na parte do couro cabeludo próxima à testa] para estimular crescimento, porque tenho calvície feminina”, disse a cantora de 33 anos.

LEIA MAIS:

⋅ ‘Imbrochável’: Luan Santana dá detalhes da sua vida sexual e diz com o que se parece na cama

⋅ Bianca Andrade usa bermuda de forma ‘esquisita’ e avisa: “Hoje eu vim para te irritar”

⋅ Descubra qual o valor do domínio do site com o nome de Larissa Manoela