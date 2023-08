Descubra qual o valor do domínio do site com o nome de Larissa Manoela

A atriz e empresária Larissa Manoela viu seu nome entrar em evidência por conta de uma polêmica envolvendo seus pais e sua fortuna. Mas em meio a diversas especulações sobre valores e motivos, não passou desapercebido o fato de que Larissa Manoela não tem o registro de um domínio de site em seu nome.

Segundo o Splash, apesar de não ser de propriedade da atriz, o domínio do site ‘larissamanoela.com.br’ existe e é de propriedade de Michel Fazolin Di Santi Zampolli, diretor-adjunto do Interior do Palmeiras.

Com a valorização em torno do nome da atriz, Michel está vendendo o domínio em questão por R$47,5 mil.

Em entrevista ao Splash, Michel também confirmou que a compra e venda de domínios da web é um negócio particular e não tem qualquer tipo de relação com o time do Palmeiras.

Negócio antigo

Segundo Michel, o domínio foi adquirido por ele em 2019, mas faz parte de uma atividade antiga. “Trabalho com compra e venda de domínios desde 2004″.

Sobre o preço, ele afirma que pelo fato do nome da atriz estar em evidência e por ela não ter um site oficial no momento, o valor acabou se tornando mais alto.

Além do domínio ‘larissamanoela.com.br’, Michel também já foi dono de outros domínios de internet com nomes de famosos, entre os quais ele cita o “bandacalypso.com.br” e “araras.com.br”.

O empresário também afirmou ter participado de alguns leilões de domínios onde outros grandes nomes foram leiloados.

“Cheguei a participar de outros leilões, como o do ‘thiaguinho.com.br’, mas não segui com a compra”, revela.

A informação de que Larissa Manoela está sem um site oficial disponível foi confirmada, mas ao mesmo tempo o caso não foi comentado por sua assessoria de imprensa.

Leia também: Instagram hackeado! Perfil da mãe de Larissa Manoela foi invadido por golpistas