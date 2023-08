Denise Rocha confirma que aceitou convite de Andressa Urach para vídeo de sexo: “Será icônico”

Denise Rocha, a 'Furacão da CPI', confirma que vai gravar vídeo de sexo com Andressa Urach (Reprodução/Instagram)

A modelo Andressa Urach, que tem faturado alto depois de sua volta ao mundo do entretenimento adulto, conseguiu mais uma parceria que deve agitar seus seguidores. Trata-se de Denise Rocha, que ficou conhecida como “Furacão da CPI”, uma de suas principais rivais durante o reality show “A Fazenda 6″, da TV Record.

O convite surgiu enquanto Andressa respondia a perguntas dos fãs em seu Instagram e foi questionada sobre como seria gravar um vídeo de sexo com Denise, com quem teve várias brigas durante o programa televisivo.

“Gente, ela está uma gostosa. Eu pegaria ela fácil, todinha, da cabeça aos pés”, disparou Andressa. Em seguida, ela voltou a falar sobre a “Furacão da CPI”, dizendo que enquanto elas estavam no reality show “se odiavam”. Logo depois, a ex-miss Bumbum postou comemorando o fato que Denise topou realizar o fetiche.

Na quinta-feira (24), foi a vez da própria Denise confirmar que o encontro entre as duas vai mesmo rolar: “Sim, ela já fez o convite e eu topei. Será icônico!”, afirmou a “Furacão da CPI”.

Mas não é só essa famosa que Andressa tem na mira, pois ela já revelou interesse em ficar com nomes como Geisy Arruda, Deolane Bezerra e a MC Pipokinha. Recentemente, ela postou em sua página uma foto ao lado de Sabrina Boing Boing, sendo que ambas estavam vestidas de freiras.

Andressa Urach e Sabrina Boing Boing se vestiram de 'freiras' para gravação de vídeo de sexo (Reprodução/Instagram)

Recentemente, o nome de Andressa ficou nos ‘trending topics’ do Twitter por conta do seu vídeo com o anão Pistolinha. Mas ela também já apareceu fazendo a chamada “chuva dourada”, onde um homem urina sobre ela.

Apesar das críticas que tem recebido por voltar a se prostituir e deixar seu filho, Arthur, de 18 anos, gravar seus conteúdos, a ex-miss Bumbum diz que o que importa é que eles estão ganhando muito dinheiro. Em 23 dias na plataforma Privacy, ela faturou R$ 500 mil. Além disso, revelou que cobra R$ 15 mil por hora de programa.

LEIA TAMBÉM: