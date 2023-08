Bianca Andrade usa bermuda de forma ‘esquisita’ e avisa: “Hoje eu vim para te irritar”

Bianca Andrade decidiu ousar mais uma vez no look ao participar de um evento. Contudo, dessa vez a empresária já sabia das consequências e, durante um vídeo de ‘arrume-se comigo’ publicado no TikTok, avisou: “Calma, não se estresse porque hoje eu vim para te irritar”.

De acordo com o site ‘Glamour’, o look pertence à grife italiana Miu Miu e consiste em uma bermuda de alfaiataria por cima da calça.

“Skin boss para palestrar sobre negócios”, escreveu ela na legenda da publicação.

Confira o look publicado no Instagram:

Voltando à publicação postada na rede social de vídeos rápidos, muitos comentários criticaram o visual da empresária. Um dos mais curtidos, que foi inclusive respondido por Bianca, foi: “Você nunca acerta nos looks, Boca Rosa”. A influenciadora respondeu: “Se eu tô me sentindo feliz nos meus looks então eu acertei muito!”.

Assista ao ‘arrume-se comigo’:

Outra seguidora afirmou que curtiu o look, mas com tantos comentários críticos, questionou se não tinha algo de errado. “O pior é que eu amei. serase devo me preocupar menina boca rosa”. Bianca disse: “bom ver que pode ter gente doida comigo também”.

Bianca Andrade usa look ousado em aniversário de Preta Gil e dá susto em convidados

No início do mês, a empresária já tinha causado ao participar do aniversário de Preta Gil com outro look ousado. O item em questão simula um topless faz parte de uma coleção de Jean Paul Gaultier em parceria com a estilista Lotta Volkova e custa cerca de de R$ 4 mil.

🚨VEJA: Look de Bianca Andrade para curtir o aniversário de 49 anos da Preta Gil viraliza nas redes e divide opiniões (Ag News). pic.twitter.com/g62k3NfkJe — CHOQUEI (@choquei) August 9, 2023

