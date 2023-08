Barbara Reis revela se sente tesão por Cauã Reymond, seu par em Terra e Paixão

Barbara Reis, a protagonista de Terra e Paixão, afirmou que não enxerga Cauã Reymond, que vive o personagem Caio, como um galã da TV Globo. Mas, sabendo que isso seria um problema para o futuro, ela resolveu explicar o motivo, que se relaciona com as famosas cenas de sexo.

Como se sabe, não é de hoje que as tais cenas quentes chamam a atenção do público nas novelas do horário nobre, gerando curiosidades sobre os bastidores deste momento íntimo, e segundo a famosa, o “esquecer” da fama do parceiro foi algo necessário.

Globo mostra cena de sexo em Terra e Paixão e Cauã Reymond viraliza (Reprodução/Globo)

“Procurei desmistificar essa aura criada de ídolo, de um distanciamento de atores como Cauã e Tony Ramos. Se eu não fizesse isso seria impossível trabalhar”, contou ela, durante uma entrevista para a Folha de São Paulo.

Mas, além disso, a atriz, que interpreta Aline na novela de Walcyr Carrasco, destaca que as cenas de sua personagem com Caio são tranquilas, já que não há nenhum nível de tesão sexual no ar: “Tudo é feito com muitos cortes e não tem nada de sexy ou sério. Para mim, por incrível que pareça, são cenas muito engraçadas”, afirmou a protagonista.

LEIA TAMBÉM: ‘Fácil acusar o menor’: Cacau Protásio quebra silêncio sobre crise no Vai Que Cola

Terra e Paixão: Os protagonistas gravaram diversas cenas quentes (Reprodução/Globo)

A famosa também contou que os diretores também pedem para que tudo seja gravado mais de uma vez, já que precisam ver a cena de muitos ângulos e para isso é preciso ter uma química que flua com o parceiro: “O Cauã é uma pessoa maravilhosa e nós estamos ali para fazer deste trabalho um sucesso”.

Resumo de Terra e Paixão neste fim de semana

Sexta: 25/08

Lucinda marca o encontro de Aline com o geólogo Miguel. Lucinda paga a fiança para libertar Andrade. Hélio convida Petra para um piquenique. Irene diz a Vinícius que precisa das terras de Aline e propõe ao geólogo que seja seu aliado. Caio abraça Jonatas ao saber que eles são irmãos. Anely comenta com Luigi que Agatha tem alguma ligação com Gentil.

Jonatas avisa a Caio para tomar cuidado com Agatha. Irene flagra a atriz que dizia ser mãe de Luigi fazendo teatro na rua. Jonatas procura Graça, dizendo que aceita se juntar a ela para separar Aline de Caio. Irene garante a Antônio que entregará as terras de Aline na mão do marido, além de fazê-lo esquecer Agatha.

Terra e Paixão: Caio faz promessa para vingar morte de Daniel (Reprodução/Globo)

Sábado: 26/08

Irene diz a Antônio que provará que Agatha é falsa e ardilosa. Jonatas avisa a Graça que não quer fazer mal a Aline. Marino descobre que Gregório fez ligações para Nice. Kelvin dá um chá receitado por Agatha para Ramiro, a fim de fazê-lo se apaixonar por ele. Anely fica sabendo por Agatha que Jonatas é irmão de Caio, e conta para Luigi. Caio conta a Aline que é irmão de Jonatas. Marino indaga Nice sobre o sequestro de Agatha, e a moça exige a presença de um advogado. Aline tenta consolar Jonatas. Luigi se surpreende ao aceitar um convite de Irene e encontrar a atriz que contratou para fingir ser sua mãe. Jurecê desmaia ao ver uma sombra sobre a cabeça de Agatha.

LEIA TAMBÉM: Reprise de Mulheres de Areia: A verdade envolvendo a morte de Vanderlei