A cantora Preta Gil comemorou nesta semana mais uma etapa da recuperação após a cirurgia de remoção do tumor no intestino.

Como detalhado pelo site Metropoles, famosa aparece em um vídeo sendo maquiada e mostra a narina machucada, por conta de um dreno nasogástrico, que já foi retirado.

O momento foi compartilhado nas redes sociais.

O equipamento pode ser utilizado para retirar fluidos ou para administrar medicamentos (ou alimentação) para pacientes.

Após batalha contra o câncer, Preta Gil comemora nova vitória

“Tiraram meu dreno nasogástrico hoje, graças a Deus”, disse feliz da vida. O câncer, descoberto pela artista, no início do ano, está em remissão, ou seja, não há mais células da doença no corpo dela.

Ainda de acordo com as informações, Preta aproveitou o bom momento para agradecer: “Obrigada é a única palavra que tenho agora! Gratidão a minha rede apoio incansável!”.

Com informações do site Metropoles