Sérgio Marone explica por que se assumiu ecossexual e o motivo impressiona

O ator Sérgio Marone revelou o motivo de ter se assumido ecossexual. A fala ocorreu em junho deste ano e trouxe muita dúvida e curiosidades aos internautas.

Em entrevista à Folha de S. Paulo durante o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que ocorreu na última quarta-feira (23) na Cidade das Artes, Rio de Janeiro, Marone disse que tudo não passou de uma estratégia de marketing para divulgar sua marca.

“Foi uma estratégia de marketing da minha empresa chamada Tukano, que é uma marca de dermocosméticos naturais, veganos e sustentáveis. As pessoas falam muito em salvar o planeta. Não é o planeta que a gente tem que salvar, a gente tem que salvar a humanidade”, explicou.

Contudo, o ator disse que realmente se sente atraído pela natureza. “Adoro abrir a janela tomar uma brisa na cara, adoro nadar pelado, adoro comer coisas boas orgânicas, adoro tomar banho de chuva”.

Sobre a polêmica, Sérgio disse que gostou da repercussão. “Achei divertido, tudo é forma de carinho”.

Uma das celebridades que comentou sobre o assunto na época foi Tatá Werneck, que disse escreveu nas redes sociais do ator que dava “para perceber pelo tamanho do tronco vazado”.

Entenda onde o termo surgiu

O termo ecossexual surgiu nos Estados Unidos e foi criado pelo casal de artistas americanas Annie Sprinkle e Beth Stephens. Diferente de outros, quem se define desta forma exalta o cuidado com o planeta através da atração, não necessariamente sexual, mas também ideológica.

O casal criador do termo ecossexual está junto há mais de 20 anos. Na rotina, elas fazem cerimônias para reforçar os laços com a Terra, a Lua, por exemplo. Em Veneza, elas “casaram” com o mar.

