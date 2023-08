Será para o seu “namorado”? Ariana Grande exibe nova tatuagem: veja seu significado

Nos últimos meses, Ariana Grande tem sido envolvida em polêmicas após o anúncio de seu divórcio de Dalton Gomez e suposta nova relação com seu companheiro de elenco em ‘Wicked’, Ethan Slater.

Isto levou milhares de usuários a lembrarem o passado da cantora de ‘Love Me Harder’ e, em pouco tempo, a esposa do ator Lilly Jay declarou que esta notícia a pegou de surpresa, pois ela e seu marido estavam juntos desde o ensino médio, então sua decepção foi muito grande, pois o que ela menos queria era que seu filho crescesse em uma família desfeita.

Ariana Grande / Ethan Slater Instagram: @arianagrande (Instagram: @arianagrande)

Slater não foi a única relação que desencadeou controvérsias na vida amorosa de Ariana Grande, também seu namoro com Mac Miller, Big Sean, Pete Davidson e o próprio Dalton Gomez, o que lhe valeu uma série de acusações e até mesmo uma onda de ódio por parte do público.

Na segunda-feira passada, a revista Allure compartilhou uma entrevista com Ariana Grande, na qual ela explicou alguns dos seus conselhos de beleza favoritos e aproveitou para exibir sua tatuagem número 52, que esconde um significado profundo.

Ariana Grande exibe sua nova tatuagem

No meio da polêmica sobre sua suposta relação com Ethan Slater, Ariana Grande Butera fez uma nova tatuagem que de alguma forma está ligada ao seu coprotagonista. Durante a entrevista com Allure, o meio destacou que ela estava prestes a ‘estrear’.

Trata-se de ‘Glinda’, o mesmo personagem que ela dará vida em ‘Wicked’, o filme onde ela está trabalhando há pouco mais de um ano e onde teria conhecido o ator com quem ela está relacionada ‘Ethan Slater’, então sua tatuagem carrega mais história do que parece.

Quanto a sua nova tatuagem, ela contou: “Quando eu vi, eu simplesmente queria ”, disse ela e acrescentou que “Eu sabia que queria ter isso há muito tempo”.

Ariana Grande Instagram: @arianagrande (Instagram: @arianagrande)

O que significa a nova tatuagem de Ariana Grande?

Ariana Grande confessou que ela tinha esperado uma eternidade pela tatuagem que agora tem no dorso da sua mão direita e que ela já queria preencher aquela parte do seu corpo faz tempo, e continuou: “Pensei, ‘Vou esperar o desenho certo chegar’, e sim, isso me fez me sentir muito bem”.

Por fim, ela revelou que sua tatuagem era da Glinda: “É Glinda do livro original de L. Frank Baum ‘O Mágico de Oz’”.

Esta tatuagem representa sua participação em ‘Wicked’ e, para a cantora, é uma das experiências mais especiais de sua carreira.

“É uma das experiências mais profundamente especiais, transformadoras e gratificantes da minha vida criativa em Londres desde o último ano e meio.”