Separação de Meghan Markle e o Príncipe Harry está afetando seus filhos, saiba o motivo

Príncipe Harry e Meghan Markle continuam sem esclarecer os rumores que surgiram sobre uma suposta crise matrimonial que enfrentam, o que os lançaria a um iminente divórcio, de acordo com os meios britânicos.

Mais de um ano depois de deixar o Reino Unido, para começar uma nova vida em Montecito, Califórnia, a mudança para os ex-duques de Sussex tem sido bastante impactante, pois, apesar de seus esforços para passarem despercebidos, mais ódio e rejeição se somaram por exporem a realeza.

A situação piorou não só pessoalmente, mas também profissionalmente, com o cancelamento que tiveram na indústria do entretenimento, além dos comentários negativos feitos por alguns famosos contra eles.

Os filhos de Harry e Meghan Markle estão no meio de uma disputa

Meghan e o filho mais novo do Rei Charles III mostraram-se distantes ao evitar aparições juntos. Recentemente, ele viajou para a Ásia, enquanto Meghan ficou nos Estados Unidos e teve planos diferentes com suas amigas.

A atriz foi ao cinema ver Barbie, a uma apresentação de Taylor Swift e foi vista passeando por Montecito em várias ocasiões, sem o seu anel de compromisso. Aparentemente, ambos começam a fazer suas agendas separadamente.

Se especula que a Duquesa e o Duque de Sussex estão ficando em lugares diferentes para ter seus espaços enquanto procuram uma saída para sua crise.

No entanto, a especialista em realeza Lady Colin Campbell expressou sua preocupação com as crianças através da revista OK.

“Não se pode criar crianças divorciadas da realidade e do mundo”, disse Lady Colin Campbell, que classificou o casamento como “problemático”.

Além disso, ela afirma ter “fontes confiáveis” que afirmam que “Harry chamou os advogados há alguns meses”.

Quanto à guarda legal de Archie e Lilibet, o filho da Lady Di não parece estar “em uma situação muito boa em termos de preservar sua posição, especialmente em termos de guarda dos filhos. Mas não sei, não sei se chegou a essa etapa ainda”.

Harry e Meghan desejam mundos diferentes e há aqueles que criticam que ele esteja privando seus filhos de compreender seu possível futuro de serviço público na Grã-Bretanha.