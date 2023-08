“Rick and Morty”: data de estreia da sétima temporada é anunciada

Adult Swim e HBO Max anunciaram hoje que novos episódios de Rick and Morty, a aclamada animação para adultos sobre um gênio científico e sociopata que arrasta seu tímido neto para aventuras incrivelmente perigosas em todo o universo, estrearão na América Latina a partir do domingo de 15 de outubro na HBO Max. Um fenômeno global, a sétima temporada da animação estreará em mais de 134 países e em 38 idiomas simultaneamente.

Rick and Morty tornou-se uma sensação multiplataforma não apenas na televisão, mas também no meio digital, em jogos, transmissão ao vivo, venda de produtos para consumidores e experiências de fãs. Em 2022, a série foi vista por mais de 19 milhões de espectadores e ainda é uma das melhores séries no HBO Max. Rick and Morty já acumulou dois prêmios Emmy® de "Melhor Animação" e está atualmente indicada na mesma categoria pela terceira vez.

Rick e Morty

Uma temporada muito aguardada

"Está acontecendo", confirmou Michael Ouweleen, presidente da Adult Swim. "Graças a todos os talentos envolvidos, poderemos desfrutar de 10 novos episódios que, mais uma vez, elevam o nível da comédia e da animação. Esta temporada mostra que os gênios por trás de Rick and Morty apenas estão começando".

Rick e Morty estão de volta e parecem mais eles mesmos do que nunca. É a sétima temporada e as possibilidades são infinitas: o que acontece com Jerry? Summer é má? E eles voltarão para o ensino médio? Talvez não, mas vamos descobrir! Provavelmente haverá menos irritação do que na temporada passada. Rick e Morty, 100 anos! Ou pelo menos até a temporada 10!